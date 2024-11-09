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▲肯德基雙11「8款買一送一」！6塊炸雞蛋撻桶套餐388元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲必勝客官網也能直接吃雙11優惠。（圖／必勝客提供）

▲三商炸雞改名「買一送一」優惠，每塊炸雞28元有找吃到雙11。（圖／三商餐飲提供）

▲雙11漢堡王優惠券，爽吃「火烤牛肉堡買一送一」！16塊炸雞99元、2個漢堡也99元。（圖／漢堡王提供）

▲頂呱呱雙11購物節優惠一圖看懂。（圖／翻攝自頂呱呱FB）

▲達美樂聯名起家雞開吃「韓風半半披薩」，還有韓風副食一起搭配。（圖／達美樂提供）

▲三商餐飲「雙11美食狂歡買一送一」優惠活動，拿坡里買「大披薩送3塊炸雞」。（圖／三商餐飲提供）

雙11購物節9大速食品牌優惠亂鬥！麥當勞、肯德基、必勝客、三商炸雞、漢堡王都「買一送一」！快搶必勝客11元披薩、頂呱呱11元呱呱包、摩斯漢堡11元紅茶，達美樂外帶半價，買拿坡里炸雞送披薩一次整理吃超爽。2024麥當勞11月最新「買一送一」歡樂送優惠，大推大薯、勁辣香雞翅、薯餅等5款「買一送一」！即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入，最高直接現省69元。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。肯德基雙11「8款買一送一」！爽吃草莓起司冰淇淋大福、4塊上校雞塊、香酥脆薯(小)都「買一送一」，PK APP雙饗卡限定「上校雞塊買8送8」、PK APP雙饗卡限定遊戲coupon抽獎「比司吉買一送一」；外送＋預定快取限定也有鱈魚圈圈、雙色轉轉球、中杯飲料都「買一送一」。肯德基個人獨享餐優惠碼「40627」爽吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」只要111元起。11月7日至11月8日起開放預購，11月9日至11月14日正式販售「40629」開吃「6塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋2杯百事可樂(小)」388元；「50449」則是「6塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2杯無糖茉莉綠茶(小)＋2條地瓜QQ條」也是388元，殺到最低58折起。必勝客即日起至11月30日，官網「下殺99元」起吃番茄肉醬起司麵，蒜香培根起司麵、奶油燻雞起司麵/燉飯都只要119元；單點「香菜肉羹個人披薩」111元、「酥炸嫩雞球＋黃金波浪地瓜條」單點或加購都只要111元，單點「起司狂熱大披薩」222元（最高原價660元），雙11限定雙人激省餐「大披薩(和風黃金雞/壽喜雪花牛/煙燻培根手撕豬/明太子楓糖培根)擇1＋酥炸嫩雞球」才333元（原價839元），簡直比「買一送一」還便宜。PK雙饗卡APP即日起至11月30日天天「買一送一」吃黃金雞柳條4條、黃金波浪地瓜條、酥皮玉米濃湯！每週五（11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日）及11月11日每日上午10:00，限時秒殺開搶限量「11元、111元、1,111元」隨饗券。包括開吃必勝客「6吋個人鬆厚披薩（限定120元(含)以下口味）」、開吃必勝客「9吋鬆厚披薩 （限定420元(含)以下口味）」、爽吃必勝客「一公尺派對巨飽盒」、肯德基「8塊炸雞桶＋6入原味蛋撻禮盒＋2包香酥脆薯(大)＋百事可樂1.25L(瓶)」2套。有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，即日起至11月19日，雙11爽吃超狂「買一送一」優惠！期間到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），不只現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找！再推薦「蔥香蒜辣雞柳條」新品嚐鮮價99元優惠（原價149元）。雙11購物節爽吃漢堡王優惠！11月8日至11月21日上午10:30至打烊前30分鐘，憑雙11優惠券爽吃「10塊雞塊＋6塊雞塊」99元、「經典脆雞堡＋單犇牛肉堡」也99元，「大份＋小份」同款副食59元有洋蔥圈、薯條、辣薯球可選，還有「火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡」111元、「原味華堡＋辣味華堡」189元、「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」199元。11月11日至11月15日上午10:30至打烊前30分鐘，爽吃「雙層火烤牛肉堡買一送一」109元、「三層火烤牛肉堡買一送一」139元；11月18日自上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。頂呱呱雙11炸雞派對，即日起至11月13日開吃「原味炸雞 x 3＋原味雞腿 x 3」特價249元（原價360元）、爽吃「原味炸雞 x 2＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 2＋呱呱包 x 2＋阿勇雞塊6入＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價449元（原價624元），炸雞部位隨機供應，原味炸雞可加價升級辣味。同品項「加11元多一件」雞脖子（原價80元）、呱呱包（原價65元）、阿勇雞塊6入（原價65元）、呱呱啵啵球（原價59元），最多現省69元；不可混搭，每人限購2組。而雙11購物節當天11月11日獨家優惠，凡消費任一超值套餐加購「呱呱包只要11元」，每組套餐限購乙個。摩斯漢堡加入雙11購物節大戰！即日起至11月15日，買檸檬、葡萄口味蒟蒻享加價購優惠「加11元多一杯」；11月10日至11月12日，買薯條「加11元多一杯」冰紅茶。達美樂全新「韓風半半披薩」，跨界聯名韓式炸雞品牌起家雞，研發出韓式口味「韓風半半披薩」，開吃「韓風經典洋釀炸雞」及「韓式年糕」披薩口味，現在「外帶半價」優惠大披薩只要380元。還有頂級洋釀地瓜薯條、韓風三角飯糰（照燒/勁辣）和頂級洋釀起司火腿烤薯泥等3種韓風副食可以吃。拿坡里披薩・炸雞店即日起至11月19日，無論內用或外帶可享買一桶6塊炸雞送1個小披薩優惠，特價348元（原價617元），現省269元。三商餐飲雙11購物節還有「雙11美食狂歡1+1」活動，即日起至11月11日輸入手機號碼成為三商餐飲會員；每筆滿50元消費累積1點紅利點數，而使用1點紅利點數就能換到「1+1美食票券」，到拿坡里披薩・炸雞店買大披薩送3塊炸雞369元，使用期限至11月18日。