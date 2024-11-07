我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雙11漢堡王優惠券快收下，爽吃「火烤牛肉堡買一送一」！16塊炸雞99元、2個漢堡也99元。（圖／漢堡王提供）

▲雙11購物節摩斯漢堡「加11元多一杯」冰紅茶。（圖／記者蕭涵云攝）

雙11購物節漢堡王也開戰！超狂雙層、三層「火烤牛肉堡都買一送一」，16塊雞塊99元、2個漢堡也99元，薯條、辣薯球、洋蔥圈等副食大＋小才59元，超高CP值吃好飽。摩斯漢堡也有雙11購物節優惠，「加11元多一杯」冰紅茶一次整理。雙11購物節爽吃漢堡王優惠！11月8日至11月21日上午10:30至打烊前30分鐘，憑雙11優惠券爽吃「10塊雞塊＋6塊雞塊」99元、「經典脆雞堡＋單犇牛肉堡」也99元，「大份＋小份」同款副食59元有洋蔥圈、薯條、辣薯球可選，還有「火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡」111元、「原味華堡＋辣味華堡」189元、「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」199元。漢堡王雙11購物節超值「買一送一」優惠！11月11日至11月15日上午10:30至打烊前30分鐘，爽吃「雙層火烤牛肉堡買一送一」109元、「三層火烤牛肉堡買一送一」139元。漢堡王再預告加碼優惠，11月18日自上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。摩斯漢堡也加入雙11購物節大戰！即日起至11月15日，只要買檸檬、葡萄口味蒟蒻，可享加價購優惠「加11元多一杯」；11月10日至11月12日，買薯條也有「加11元多一杯」冰紅茶。