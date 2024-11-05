達美樂披薩又有新口味！達美樂跨界聯名韓式炸雞起家雞，開吃全新「韓風半半披薩」，招牌正宗洋釀醬及頂級特調韓式白醬口味的酥脆炸雞搭配韓式年糕，喜歡韓風口味的民眾還有「外帶半價」優惠可以吃。必勝客則有「起司狂熱披薩」雙11嚐鮮價222元，比買一送一便宜。
📌達美樂x起家雞「韓風半半披薩」！外帶半價優惠
達美樂全新「韓風半半披薩」，跨界聯名韓式炸雞品牌起家雞，研發出韓式口味「韓風半半披薩」，採用起家雞招牌正宗洋釀醬及頂級特調韓式白醬雙雙淋在酥脆炸雞，開吃「韓風經典洋釀炸雞」；搭配台灣稻米製成軟Q的韓式年糕，及在地食材杏鮑菇、洋蔥及玉米，並淋上起家雞經典年糕醬、加入100%莫札瑞拉起司後烘烤。
即日起「韓風半半披薩」還推出「外帶半價」優惠大披薩只要380元；「韓風半半披薩」搭配地瓜薯條、蝴蝶酥、可可酥捲、大可樂的「韓風大套餐」，外帶或外送629元。另外還有頂級洋釀地瓜薯條、韓風三角飯糰（照燒/勁辣）和頂級洋釀起司火腿烤薯泥等3種韓式風味新品副食。
📌必勝客雙11：開吃起司狂熱披薩！官網下殺99元起比「買一送一」便宜
起司狂人則可以開吃必勝客「起司狂熱披薩」，加爆珍珠莫札瑞拉起司、鹹香奶味的切達乾酪丁及帕馬森起司，再淋上香甜蜂蜜；雙11優惠價單點大披薩只要222元。
必勝客雙11購物節繼「PK雙饗卡APP」天天「買一送一」，今天起還加碼官網「下殺99元」爽吃番茄肉醬起司麵，香菜肉羹個人披薩111元、「酥炸嫩雞球＋黃金波浪地瓜條」都是111元，而且雙人激省餐「比買一送一還便宜」，低至34折必吃優惠清單一次整理。
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即日起「韓風半半披薩」還推出「外帶半價」優惠大披薩只要380元；「韓風半半披薩」搭配地瓜薯條、蝴蝶酥、可可酥捲、大可樂的「韓風大套餐」，外帶或外送629元。另外還有頂級洋釀地瓜薯條、韓風三角飯糰（照燒/勁辣）和頂級洋釀起司火腿烤薯泥等3種韓式風味新品副食。
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