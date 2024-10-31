必勝客雙11購物節簡直瘋了！繼日前宣布11月1日開搶「PK雙饗卡APP」天天「買一送一」，現在更加碼官網下殺99元爽吃番茄肉醬起司麵，香菜肉羹個人披薩111元、「酥炸嫩雞球＋黃金波浪地瓜條」都是111元，而且起司狂熱大披薩單點、雙人激省餐都「比買一送一還便宜」，低至34折必吃優惠清單一次整理。
📌必勝客官網優惠「下殺99元」起！
必勝客11月5日至11月30日，單點義大利麵/飯都優惠，最便宜下殺99元起吃番茄肉醬起司麵，蒜香培根起司麵、奶油燻雞起司麵/燉飯都只要119元。
📌披薩111元！比「買一送一」便宜
11月1日至11月30日，官網單點「香菜肉羹個人披薩」111元、「酥炸嫩雞球＋黃金波浪地瓜條」單點或加購都只要111元，單點「起司狂熱大披薩」222元（最高原價660元），雙11限定雙人激省餐「大披薩(和風黃金雞/壽喜雪花牛/煙燻培根手撕豬/明太子楓糖培根)擇1＋酥炸嫩雞球」才333元（原價839元），簡直比「買一送一」還便宜。
📌PK雙饗卡APP：天天買一送一！每週五及雙11開搶「11元起」隨饗券
必勝客PK雙饗卡APP 11月1日至11月30日天天爽吃「黃金雞柳條4條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」買一送一！每週五（11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日）及11月11日每日上午10:00，限時秒殺開搶限量「11元、111元、1,111元」隨饗券。包括11元開吃必勝客「6吋個人鬆厚披薩（限定120元(含)以下口味）」、111元開吃必勝客「9吋鬆厚披薩 （限定420元(含)以下口味）」、1111元爽吃必勝客「一公尺派對巨飽盒」、肯德基「8塊炸雞桶＋6入原味蛋撻禮盒＋2包香酥脆薯(大)＋百事可樂1.25L(瓶)」2套。
另外，連鎖迴轉壽司也曝光雙11購物節優惠，台灣壽司郎11月1日開跑「萌抱壽司×毛毛比熊犬 萌沙歐」聯名活動，整個11月吃11次壽司郎爽領「1,100元折價券」。点爭鮮MAGiC TOUCH於11月11日當天，開吃黃金炸蝦手卷「第二件11元」；爭鮮gogo購買任一餐盒/丼飯，可以「11元加購」香甜甘栗、小紫薯或小甘薯。
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另外，連鎖迴轉壽司也曝光雙11購物節優惠，台灣壽司郎11月1日開跑「萌抱壽司×毛毛比熊犬 萌沙歐」聯名活動，整個11月吃11次壽司郎爽領「1,100元折價券」。点爭鮮MAGiC TOUCH於11月11日當天，開吃黃金炸蝦手卷「第二件11元」；爭鮮gogo購買任一餐盒/丼飯，可以「11元加購」香甜甘栗、小紫薯或小甘薯。