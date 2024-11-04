我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞APP今起「小薯買一送一」、買麥香魚「免費送薯餅」等本週11大優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）

▲雙11購物節摩斯漢堡「加11元多一杯」冰紅茶。（圖／記者蕭涵云攝）

本週開工麥當勞「買一送一」超狂優惠一次整理！APP全球版今（4）日起發送11大優惠券，爽吃單點「小薯買一送一」，買超值全餐「免費送薯餅」等；11月最新歡樂送優惠碼「LOVEMCD」開吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅5款「買一送一」。摩斯漢堡雙11購物節則有「加11元多一杯」冰紅茶一次整理。麥當勞APP全球版本週最新優惠券！即日起至11月6日，單點「小薯買一送一」；即日起至11月10日，單點麥香魚「免費送薯餅」、單點番茄嫩蛋焙果堡「免費送薯餅」、單點極選系列漢堡「免費送中薯」、單點麥脆雞腿「免費送38元中飲」，買麥香魚套餐「現折10元」、買6塊椒麻辣味麥克雞塊套餐「現折10元」、買10塊椒麻辣味麥克雞塊套餐「現折10元」，單點「勁辣香雞翅」特價40元、單點「OREO冰炫風」特價50元；11月8日至11月10日買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋」。提醒大家，APP全球版優惠券每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。2024麥當勞11月最新「買一送一」歡樂送優惠，大推大薯、勁辣香雞翅、薯餅等5款「買一送一」！即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入，最高直接現省69元。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。摩斯漢堡加入雙11購物節大戰！即日起至11月15日，買檸檬、葡萄口味蒟蒻享加價購優惠「加11元多一杯」；11月10日至11月12日，買薯條「加11元多一杯」冰紅茶。