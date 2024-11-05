頂呱呱雙11購物節瘋了！即日起至11月13日炸雞派對，天天下殺69折起，6塊炸雞、雞腿桶249元，11月11日消費任一超值套餐加購「呱呱包只要11元」；同品項「加11元多一件」雞脖子、呱呱包、阿勇雞塊6入、呱呱啵啵球。拿坡里炸雞正式改名「三商炸雞」買一送一，最便宜每塊炸雞28元有找一次整理。
📌頂呱呱：雙11呱呱包11元、6塊炸雞249元 雞脖子加11元多一件
頂呱呱雙11炸雞派對，即日起至11月13日，「頂級潮台6塊桶」開吃「原味炸雞 x 3＋原味雞腿 x 3」特價249元（原價360元）、「雙11尚頂派對餐」爽吃「原味炸雞 x 2＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 2＋呱呱包 x 2＋阿勇雞塊6入＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價449元（原價624元），炸雞部位隨機供應，原味炸雞可加價升級辣味。
同品項「加11元多一件」雞脖子（原價80元）、呱呱包（原價65元）、阿勇雞塊6入（原價65元）、呱呱啵啵球（原價59元），最多現省69元；不可混搭，每人限購2組。而雙11購物節當天11月11日獨家優惠，凡消費任一超值套餐加購「呱呱包只要11元」，每組套餐限購乙個。
📌拿坡里炸雞正式改名三商炸雞「買一送一」！每塊炸雞28元有找
三商餐飲旗下「拿坡里炸雞」正式改名為「三商炸雞」，即日起至11月19日祭出超狂「買一送一」優惠！雙11購物節爽吃半價炸雞。期間到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），現省363元，幫大家算好平均每塊炸雞28元有找！還有「蔥香蒜辣雞柳條」新品嚐鮮價99元優惠（原價149元）。
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