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▲三商炸雞買一送一！每塊炸雞28元有找。（圖／三商餐飲提供）

▲三商炸雞新推「蔥香蒜辣雞柳條」。（圖／三商餐飲提供）

▲「拿坡里披薩・炸雞店」雙11優惠！買大披薩送3塊炸雞。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基優惠代碼「40629」爽吃炸雞蛋撻套餐優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

好多人都想知道「拿坡里炸雞為什麼要改名『三商炸雞』？」但肉肉控只在乎雙11購物節炸雞有多優惠！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理「三商炸雞」買一送一，最便宜每塊炸雞28元有找；「拿坡里披薩・炸雞店」買大披薩送3塊炸雞；肯德基「8款買一送一」，6塊炸雞蛋撻桶套餐低至388元。三商餐飲（7705）股票即將掛牌上市，將有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，同步即日起至11月19日祭出超狂「買一送一」優惠！雙11購物節也有半價炸雞可以吃，期間到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），不只現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找！還有「蔥香蒜辣雞柳條」新品嚐鮮價99元優惠（原價149元）。三商餐飲雙11購物節「雙11美食狂歡1+1」活動，即日起至11月11日輸入手機號碼成為三商餐飲會員；每筆滿50元消費累積1點紅利點數，而使用1點紅利點數就能換到「1+1美食票券」，使用期限至11月18日享受8大品牌、400家門市優惠。◾️買大披薩（原價369元），送3塊炸雞（原價174元）。◾️買4塊咔啦腿排（原價232元），送4塊咔啦腿排（原價232元）肯德基雙11「8款買一送一」！爽吃草莓起司冰淇淋大福、4塊上校雞塊、香酥脆薯(小)都「買一送一」，PK APP雙饗卡限定「上校雞塊買8送8」、PK APP雙饗卡限定遊戲coupon抽獎「比司吉買一送一」；外送＋預定快取限定也有鱈魚圈圈、雙色轉轉球、中杯飲料都「買一送一」。肯德基個人獨享餐優惠碼「40627」爽吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」只要111元起。11月7日至11月8日起開放預購，11月9日至11月14日正式販售「40629」開吃「6塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋2杯百事可樂(小)」388元；「50449」則是「6塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2杯無糖茉莉綠茶(小)＋2條地瓜QQ條」也是388元，殺到最低58折起。