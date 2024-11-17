本週7大速食優惠「買一送一」別錯過！今（18）日台北大巨蛋「2024年世界棒球12強賽」中華隊迎戰澳洲，開吃必勝客「大披薩買一送一」、肯德基、麥當勞也「買一送一」，漢堡王2顆漢堡99元、三商炸雞平均一塊炸雞28元，最便宜好康被挖出，超狂買法一次整理告訴你。
📌必勝客：披薩「買一送一」！
◾️必勝客「買一送一」！披薩外帶買大送大、加碼贈1.25L可樂
必勝客「大披薩買一送一」吃起來！「披薩外帶買大送大、外送買大送小」，限時特惠加碼回饋，即日起至11月27日，只要點購「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或多種披薩套餐，再加贈「1.25L可樂」一瓶。
◾️小「紅不讓肉圓披薩」單點239元
必勝客為挺12強賽開吃「紅不讓肉圓披薩」期間限定新品，使用Q彈紅糟肉圓呈現創意棒球造型，香濃紅糟甘甜風味搭配滿滿香菜，並放有香菇、筍丁、香菜、麻糬、莫札瑞拉起司、蒜辣米醬，小顆「紅不讓肉圓披薩」單點239元。
◾️「12強必勝餐」429元！2～3人觀賽必吃
即日起至11月25日，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP開吃「12強必勝餐」，餐點包含1個大披薩（紅不讓肉圓/和風章魚燒/韓式泡菜燒肉等共6口味任選），加上一份人氣副食「黃金雞柳條4條」和1.25L可樂/七喜1瓶，只要429元，最多現省443元。
◾️「必勝御守套餐」999元起！加贈限量「必勝御守」
即日起至11月25日或售完為止，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP，開吃999元起「必勝御守套餐」外帶任選2個大披薩搭配歡聚拼盤，就送獨家「必勝御守」，數量有限，送完為止；拼盤還可加價升級其他選項。
📌肯德基「買一送一」！9款「炸雞蛋撻餐」優惠碼一覽
肯德基為力挺「2024年世界棒球12強賽」開打，即日起至11月24日開吃「買一送一」優惠：
◾️網路預訂限定「點心買一送一」
「50446」雙色轉轉QQ球「買一送一」55元、「50422」立頓檸檬風味紅茶(中)「買一送一」37元
◾️PK雙饗卡APP限定
「40625」開吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」優惠價355元（原價526元）
「40626」爽吃「8塊上校雞塊 x 2」優惠價98元（原價196元）
◾️個人獨享餐
「40531」開吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價125元（原價216元）
「40627」爽吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價111元（原價193元）
◾️雙人分享餐
「40451」開吃「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價407元）
「50448」爽吃「咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價409元）
◾️多人歡聚餐
「40629」開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）
◾️派對歡聚盒 優惠價359元（原價499元）
開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。
📌麥當勞：5款「買一送一」！歡樂送優惠碼「LOVEMCD」
麥當勞「厚鬆餅堡」之亂晚上總不影響外送了吧，歡樂送優惠「5款買一送一」吃起來！即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌漢堡王：加1元多一件！16塊雞塊99元、2個漢堡也99元
漢堡王即日起至11月21日上午10:30至打烊前30分鐘，憑優惠券爽吃「10塊雞塊＋6塊雞塊」99元、「經典脆雞堡＋單犇牛肉堡」也99元，「大份＋小份」同款副食59元有洋蔥圈、薯條、辣薯球可選，還有「火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡」111元、「原味華堡＋辣味華堡」189元、「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」199元。
使用漢堡王「歲末犒賞優惠券」即日起至12月31日，開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
📌三商炸雞「炸雞買一送一」！每塊28元有找最便宜
有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，正式改名為「三商炸雞」，祭出「炸雞買一送一」超狂優惠，平均一塊炸雞相當於每塊炸雞28元有找有夠便宜！即日起至11月19日，到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），現省363元。
📌達美樂：外帶大/小披薩都「半價優惠」
達美樂跨界聯名起家雞，全新「韓風半半披薩」，開吃「韓風經典洋釀炸雞」及「韓式年糕」披薩口味，一次滿足起家雞三大韓醬。現在「外帶半價」優惠大披薩只要380元。不過，今天業者已在粉專上預告：「達美樂X起家雞 即將完售」，想一次爽吃炸雞＋披薩的民眾可要把握時間要吃要快。
📌頂呱呱：大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元
響應世界棒球12強賽事，頂呱呱即日起至11月24日，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料。
◾️「6塊炸雞派對組合餐」特價499元
6塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）
◾️「8塊炸雞派對組合餐」特價589元
8塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）
◾️「10塊炸雞派對組合餐」特價589元！下殺79折
10塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）
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◾️必勝客「買一送一」！披薩外帶買大送大、加碼贈1.25L可樂
必勝客「大披薩買一送一」吃起來！「披薩外帶買大送大、外送買大送小」，限時特惠加碼回饋，即日起至11月27日，只要點購「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或多種披薩套餐，再加贈「1.25L可樂」一瓶。
◾️小「紅不讓肉圓披薩」單點239元
必勝客為挺12強賽開吃「紅不讓肉圓披薩」期間限定新品，使用Q彈紅糟肉圓呈現創意棒球造型，香濃紅糟甘甜風味搭配滿滿香菜，並放有香菇、筍丁、香菜、麻糬、莫札瑞拉起司、蒜辣米醬，小顆「紅不讓肉圓披薩」單點239元。
◾️「12強必勝餐」429元！2～3人觀賽必吃
即日起至11月25日，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP開吃「12強必勝餐」，餐點包含1個大披薩（紅不讓肉圓/和風章魚燒/韓式泡菜燒肉等共6口味任選），加上一份人氣副食「黃金雞柳條4條」和1.25L可樂/七喜1瓶，只要429元，最多現省443元。
◾️「必勝御守套餐」999元起！加贈限量「必勝御守」
即日起至11月25日或售完為止，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP，開吃999元起「必勝御守套餐」外帶任選2個大披薩搭配歡聚拼盤，就送獨家「必勝御守」，數量有限，送完為止；拼盤還可加價升級其他選項。
📌肯德基「買一送一」！9款「炸雞蛋撻餐」優惠碼一覽
肯德基為力挺「2024年世界棒球12強賽」開打，即日起至11月24日開吃「買一送一」優惠：
◾️網路預訂限定「點心買一送一」
「50446」雙色轉轉QQ球「買一送一」55元、「50422」立頓檸檬風味紅茶(中)「買一送一」37元
◾️PK雙饗卡APP限定
「40625」開吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」優惠價355元（原價526元）
「40626」爽吃「8塊上校雞塊 x 2」優惠價98元（原價196元）
◾️個人獨享餐
「40531」開吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價125元（原價216元）
「40627」爽吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價111元（原價193元）
◾️雙人分享餐
「40451」開吃「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價407元）
「50448」爽吃「咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價409元）
◾️多人歡聚餐
「40629」開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）
◾️派對歡聚盒 優惠價359元（原價499元）
開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。
📌麥當勞：5款「買一送一」！歡樂送優惠碼「LOVEMCD」
麥當勞「厚鬆餅堡」之亂晚上總不影響外送了吧，歡樂送優惠「5款買一送一」吃起來！即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌漢堡王：加1元多一件！16塊雞塊99元、2個漢堡也99元
漢堡王即日起至11月21日上午10:30至打烊前30分鐘，憑優惠券爽吃「10塊雞塊＋6塊雞塊」99元、「經典脆雞堡＋單犇牛肉堡」也99元，「大份＋小份」同款副食59元有洋蔥圈、薯條、辣薯球可選，還有「火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡」111元、「原味華堡＋辣味華堡」189元、「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」199元。
使用漢堡王「歲末犒賞優惠券」即日起至12月31日，開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
📌三商炸雞「炸雞買一送一」！每塊28元有找最便宜
有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，正式改名為「三商炸雞」，祭出「炸雞買一送一」超狂優惠，平均一塊炸雞相當於每塊炸雞28元有找有夠便宜！即日起至11月19日，到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），現省363元。
📌達美樂：外帶大/小披薩都「半價優惠」
達美樂跨界聯名起家雞，全新「韓風半半披薩」，開吃「韓風經典洋釀炸雞」及「韓式年糕」披薩口味，一次滿足起家雞三大韓醬。現在「外帶半價」優惠大披薩只要380元。不過，今天業者已在粉專上預告：「達美樂X起家雞 即將完售」，想一次爽吃炸雞＋披薩的民眾可要把握時間要吃要快。
📌頂呱呱：大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元
響應世界棒球12強賽事，頂呱呱即日起至11月24日，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料。
◾️「6塊炸雞派對組合餐」特價499元
6塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）
◾️「8塊炸雞派對組合餐」特價589元
8塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）
◾️「10塊炸雞派對組合餐」特價589元！下殺79折
10塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）