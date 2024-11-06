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▲中華隊必勝客12強優惠，平日外帶「大披薩199元」起。（圖／翻攝自必勝客FB）

▲吃漢堡王指定餐點，就有機會中獎12強門票，最後機會只到11月11日。（圖／漢堡王提供）

「2024年世界棒球12強賽」將首度在台北大巨蛋舉辦，幫中華隊加油開吃必勝客12強優惠了！即日起至11月25日，平日外帶必勝客「大披薩199元」起，不使用「PK雙饗卡APP」也能爽吃，優惠口味一次整理 ；漢堡王送出台日之戰、台韓之戰門票中獎得主名單也出爐，快來看看自己是不是幸運兒。備戰12強，必勝客號召大家一起應援中華隊，即日起至11月25日，週一至週五平日外帶必勝客「大披薩199元」起，優惠口味包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸都只要199元，對比原價565元、最高現省366元；想吃好一點就加價40元，爽吃BBQ黃金嫩雞、雙拼披薩BBQ黃金嫩雞＋四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、雙拼披薩海陸總動員都只要239元。直接官網訂購使用優惠碼「94199」、或到門市外帶即可享優惠，不需使用「PK雙饗卡APP」也能爽吃折扣。漢堡王指定消費週週「抽獎12強門票」，要送出早已完售的11月16日「台日大戰」、門票所剩無幾的11月13日「台韓之戰」。包括「11/13台灣對韓國之戰內野B1門票」、「11/13台灣對韓國之戰內野L5門票」、「11/16台灣對日本之戰內野L5門票」，每場各2位幸運得主，名單已公佈在漢堡王粉絲團上，快核對看看自己有沒有中獎。