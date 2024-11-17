全台瘋搶麥當勞「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，開賣才4、5天已陸續斷貨售罄。沒想到，近期速食界的黑馬不只麥當勞「厚鬆餅堡」，達美樂11月5日才開賣的全新披薩，跨界聯名韓炸「起家雞」的「韓風半半披薩」，才上市13天也即將完售，招牌正宗洋釀醬及頂級特調韓式白醬口味的酥脆炸雞搭配韓式年糕，讓網友狂分享「炸雞給超多」，低調穩賣速度也十分驚人。
假日特地早起也搶不到的麥當勞厚鬆餅堡，已有Threads脆友開價「收麥當勞豬肉厚鬆餅堡三顆500」，讓網友驚訝「這也能黃牛」。不過早在開賣進入第4、5天，就已傳出有餐廳搶完，今天更有不少撲空的民眾透露，店員告知未來都不會有，已經斷貨買不到了。業者證實：「部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準」。
而近期受到民眾熱烈歡迎的速食界黑馬，還有達美樂跨界聯名「起家雞」的全新披薩，「韓風半半披薩」開賣才13天，業者剛剛才在粉專上預告「即將完售」賣完就沒了。
達美樂全新「韓風半半披薩」，是首度跨界聯名韓式炸雞品牌「起家雞」，研發出韓式口味「韓風半半披薩」，採用起家雞招牌正宗洋釀醬及頂級特調韓式白醬雙雙淋在酥脆炸雞，開吃「韓風經典洋釀炸雞」，搭配台灣稻米製成軟Q的「韓式年糕」，及在地食材杏鮑菇、洋蔥及玉米，並淋上起家雞經典年糕醬、加入100%莫札瑞拉起司後烘烤。
事實上，早在11月10日，即有讀者與《NOWnews今日新聞》記者分享，「我家這2家達美樂 起家雞都缺貨！」未料業者剛剛就在粉專上預告：「達美樂X起家雞 即將完售」，嚴選起家雞三大韓醬爽吃頂級洋釀辣雞 x 韓式香Q年糕雙拼口味，賣完就沒了。
查詢網路，的確有網友分享這款披薩說「炸雞給超多」，拿起其中一小片Pizza，上面就好幾塊炸雞，要大家一定要試試看，直呼沒讓人失望，原來達美樂「韓風半半披薩」低調穩賣的速度也十分驚人。今早沒搶到麥當勞厚鬆餅堡的民眾，可以趕快嚐鮮看看達美樂 x 起家雞「韓風半半披薩」。
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而近期受到民眾熱烈歡迎的速食界黑馬，還有達美樂跨界聯名「起家雞」的全新披薩，「韓風半半披薩」開賣才13天，業者剛剛才在粉專上預告「即將完售」賣完就沒了。
達美樂全新「韓風半半披薩」，是首度跨界聯名韓式炸雞品牌「起家雞」，研發出韓式口味「韓風半半披薩」，採用起家雞招牌正宗洋釀醬及頂級特調韓式白醬雙雙淋在酥脆炸雞，開吃「韓風經典洋釀炸雞」，搭配台灣稻米製成軟Q的「韓式年糕」，及在地食材杏鮑菇、洋蔥及玉米，並淋上起家雞經典年糕醬、加入100%莫札瑞拉起司後烘烤。
事實上，早在11月10日，即有讀者與《NOWnews今日新聞》記者分享，「我家這2家達美樂 起家雞都缺貨！」未料業者剛剛就在粉專上預告：「達美樂X起家雞 即將完售」，嚴選起家雞三大韓醬爽吃頂級洋釀辣雞 x 韓式香Q年糕雙拼口味，賣完就沒了。
查詢網路，的確有網友分享這款披薩說「炸雞給超多」，拿起其中一小片Pizza，上面就好幾塊炸雞，要大家一定要試試看，直呼沒讓人失望，原來達美樂「韓風半半披薩」低調穩賣的速度也十分驚人。今早沒搶到麥當勞厚鬆餅堡的民眾，可以趕快嚐鮮看看達美樂 x 起家雞「韓風半半披薩」。