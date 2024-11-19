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▲王瞳（前）全素顏入鏡，奔40歲的她，一張幼態臉宛如女大學生。（圖／王瞳臉書）

▲王瞳分享「爸爸視角」的自己，她疑似在讀劇本，為新戲的反派角色做準備。（圖／王瞳臉書）

▲王瞳恢復單身2年多，對於新對象採隨緣的態度，坦言仍有結婚生子的想法。（圖／王瞳臉書）

本土劇女神王瞳去年接連遭遇老公艾成、小叔艾翔過世打擊，靠信仰、工作熬過最低潮，月初現身全新八點檔《好運來》開鏡記者會，38歲的她依然滿滿少女感，前陣子稱未來不排斥尋覓第二春，近日就被受傷住院的爸爸當面問「有男朋友了沒」，王瞳傻眼表示：王瞳昨（18）日發文表示，最近爸爸不小心摔車、狗兒子「哈嚕」生病，形容「家裡真的是人仰狗翻」，但也讓一家人的關係更加緊密，感謝媽媽、妹妹一起分工合作、同心合意處理事情，也謝謝家教會的家人們為爸爸禱告還有陪伴。「陪伴老爸的時間～也是我們的精心時刻，聊了很多天～他還問我好多聖經的問題」，不過王瞳說，爸爸才說完有聽媽媽的話禱告，下一句便忽然問她：貼文發布後，許多粉絲留言：「這女兒好孝順，很讚」、「父女倆感情很好，不錯喔」、「爸爸永遠是最關心女兒的人」、「願妳早日回到正常生活」、「哈哈！妳爹關注點很有意思！所以妳有男朋友沒」、「祝瞳爸早日康復，辛苦了！」