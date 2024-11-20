八點檔女神王瞳去年遭逢老公艾成、小叔艾翔猝逝，陷入人生最低潮，後來靠著宗教信仰、工作和親友陪伴，漸漸回到生活常軌，38歲的她坦言不排斥尋找新對象和當媽媽，不過曾經發生感情醜聞的她，始終被酸民當成箭靶攻擊。近日王瞳被網友譏諷問「出軌會加重另一半憂鬱症嗎」，王瞳正面迎戰：「我看他（艾成）能不能去找你～跟你說！」
王瞳昨天更新粉專，分享父親因為摔車住院治療的照片，她看似完全沒化妝入鏡，與躺在病床上的爸爸隔空合比愛心，「陪伴老爸的時間～也是我們的精心時刻，聊了很多天～他還問我好多聖經的問題，真可愛！他說這次我有禱告喔！你媽都叫我要禱告，感謝主！阿們！」
不少網友留言祝福王瞳父親早日康復，以及稱讚王瞳是演藝圈孝女，不過一名疑似使用非本人頭相的殭屍帳號，故意挑釁：「好奇想問一下，出軌會加重另一半憂鬱症症狀嗎？」還附上眼冒愛心、鼓掌的表情符號，惡意滿滿，對此，王瞳沒有迴避，親自回覆：「我禱告看看，看他能不能去找你～跟你說！」以高情商反制酸民。
艾成患身心症走上絕路 王瞳堅強面對：我不苦了
去年8月中，歌手艾成在蘆洲捷運站共構大樓墜樓離世，與他長跑9年、結婚剛滿2周年的王瞳情緒崩潰，正在趕拍偶像劇《決勝的揮拍》的她，辦完後事2天復工把戲拍完，接著帶著亡夫的骨灰飛去馬來西亞度蜜月。
王瞳返國後首度公開面對媒體，坦言「還是很痛，可是我不苦了，就是繼續努力做他還沒完成的事情，將來我們很快就可以再見面了，他已經去最好的地方」，後來整理好情緒，全面重回工作岡位，接連拍攝本土劇《市井豪門》、《愛的榮耀》、大愛戲《搜尋者》，目前正積極準備新戲《好運來》。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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艾成患身心症走上絕路 王瞳堅強面對：我不苦了
去年8月中，歌手艾成在蘆洲捷運站共構大樓墜樓離世，與他長跑9年、結婚剛滿2周年的王瞳情緒崩潰，正在趕拍偶像劇《決勝的揮拍》的她，辦完後事2天復工把戲拍完，接著帶著亡夫的骨灰飛去馬來西亞度蜜月。
王瞳返國後首度公開面對媒體，坦言「還是很痛，可是我不苦了，就是繼續努力做他還沒完成的事情，將來我們很快就可以再見面了，他已經去最好的地方」，後來整理好情緒，全面重回工作岡位，接連拍攝本土劇《市井豪門》、《愛的榮耀》、大愛戲《搜尋者》，目前正積極準備新戲《好運來》。
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