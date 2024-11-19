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▲曾敬德指出，不動產買賣稅負複雜，建議任何異動前，應先諮詢專業地政士。（圖／翻攝pexels）

房價攀漲、全民瘋買房，據財政部資料，2024年房地產「持有稅」、「交易稅」，合計後，有機會挑戰3900億元，創歷史新高！信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價一路高歌，且新成屋數不斷增加，帶動整體稅收明顯攀升。據財政部資料全國賦稅收入初步統計，113年1~10月房屋稅收已達922億、房地合一稅達857億、契稅159億、土增稅749億，地價稅部分仍在課徵階段，估約940億，整體來說可望挑戰3,900億。曾敬德表示，房屋稅收主要有「交易稅」、「持有稅」兩大粗項，「交易稅」部分近年全台瘋買房，買賣件數多，且房價也節節攀升，課稅金額也會隨之增加；「持有稅」部分，新建案不斷推出，量體也越來越多，而房價攀升下，持有稅也會隨之提高。他建議，由於房屋買賣稅負繁多，每筆交易狀況也大不相同，建議任何不動產交易、過戶前，都應先諮詢專業的地政士，確認自身交易最省錢的合法節稅方式，才能確保交易安全以及在合法狀況下，將稅負降至最低。