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▲「40586」優惠碼吃「6炸雞+6蛋撻」333元。（圖／肯德基提供）

▲「40633」吃2顆咔啦雞腿堡125元，平均一顆63元好划算。（圖／肯德基提供）

▲肯德基狂賀中華隊前進東京，優惠吃不完。（圖／肯德基提供）

▲21Plus全新奇多聯名新品79折，歡慶強棒出擊前進東京。（圖／必勝客提供）

狂賀中華隊晉級前進東京大巨蛋，開打世界棒球經典賽12強複賽，全民熱血沸騰有夠嗨！連鎖速食肯德基也加碼「6炸雞＋6蛋撻」333元、咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，優惠碼一次整理；11月登入「PK雙饗卡APP」不需消費還可「抽獎iPhone16」。21Plus也歡慶強棒出擊前進東京，全新奇多聯名餐點「下殺79折」開吃。「40586」優惠碼：開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」優惠價333元，下殺48折「40633」優惠碼：買咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，「咔啦雞腿堡 x 2」優惠價125元，超狂54折；換算下來，平均一顆咔啦雞腿堡只要63元，有夠划算。再幫大家整理一次，肯德基力挺「2024年世界棒球12強賽」開吃「買一送一」等9款超划算優惠，即日起吃到11月24日：◾️雙色轉轉QQ球「買一送一」55元、立頓檸檬風味紅茶(中)「買一送一」37元◾️開吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」優惠價355元（原價526元）爽吃「8塊上校雞塊 x 2」優惠價98元（原價196元）◾️開吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價125元（原價216元）爽吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價111元（原價193元）◾️開吃「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價407元）爽吃「咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價409元）◾️開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）◾️優惠價359元（原價499元）開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。而21Plus全新聯名有著超濃起司的奇多玉米棒，即日起至11月30日，也「下殺79折」歡慶強棒出擊前進東京！經典21香草烤雞刷上椒麻醬及起司片，再撒奇多家常起司隨口脆的「奇多起司椒麻雪花半雞」優惠價273元（原價345元），還可搭配「奇多起司鹽酥雞」優惠價108元（原價137元）、「奇多起司脆薯」優惠價73元（原價92元）。