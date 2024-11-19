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▲不動產有買賣不破租賃原則，若想用新青安購屋，若賣方物件有租約，要請賣方先處理完畢再購買。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲新青安規則要看清楚不要輕易觸犯，否則被抓時，如果繳不出罰鍰或優惠價金，房屋恐被法拍。（示意圖／記者張嘉哲攝）

新青安貸政策讓不少年輕人成功購屋，但如果不符合「自用」原則，就會被銀行判定違約，近期傳出有民眾購買了一樓公寓，由於前方長年有攤位出租，民眾以為只要有自用，前方出租也不是房屋本身，就開心購買，不料，被稽查發現前方有出租行為，被判定不符合新青安原則。新青安貸是為了供給自用首購優惠，所以貸款戶必須簽署自住切結，一旦後續被稽查到出租、營業等不符規定的使用行為，銀行發則可依規定取消利息補貼、取消寬限期、縮短還款年限，甚至抽回1~2成銀根等。民眾購買的一樓公寓，前方有攤位出租，雖然屬於房屋本身結構體，而是外部增違建，因具有收租行為，同樣會觸犯新青安原則，違規行為被稽查核實後，就必須盡速籌措違規罰款、繳回補貼利息等。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，不動產有「買賣不破租賃」原則，如果購買了本來就帶有租約的不動產，承租方可依約繼續承租，直至合約到期，所以購買帶租約的房子，務必要求賣方先處理好租約問題，否則就會為自己帶來無盡的麻煩。陳傑鳴指出，新青安申貸資格，除了申請人名下無屋之外，也須年滿18歲，且借款人、配偶、未成年子女名下皆須無自有住宅；另外，借款人民國112年8月1日以後經銀行核貸新青安貸款者，民國113年6月27日起，不得再次申貸本貸款，如果已經申請過，就無法再多次申貸。他提醒，新青安貸政策目的主要就是為了無屋族所設立，如果藉此牟利，且暫時沒有被抓到，卻也不代表以後政府不會抓，畢竟相關規定及切結早就訂立好了，提醒購屋族不要輕觸規定，避免被抓到時，一時間拿不出罰鍰、返還優惠價金，導致房屋被銀行法拍。