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▲台灣人購買泰國不動產，擁有「永久產權」、「房價相對便宜」、「高投報率」、「完善物管配套」四大優勢。（圖／翻攝pexels）

台灣房市買氣翻轉，海外不動產投資講座又四處興起，泰國將台灣列免簽證國家，入境便利，且停留最長可達90天，現在是投資泰國的好時機嗎？專家提醒，雖然投報率相對台灣可翻倍，但房價穩定性隱藏風險高，應三思而後行。泰國貿易經濟辦事處去年9月宣布台灣列入93個免簽國家名單，台灣人可於泰國境內停留60天，並可申請延長30天，停留時間最長達90天，對於想到泰國從事貿易、旅遊的人來說相當便利，吸引了不少台灣買家投資泰國不動產。俐富股份有限公司創辦人王俐喬表示，台灣人購買泰國不動產，擁有「永久產權」、「房價相對便宜」、「高投報率」、「完善物管配套」四大優勢，這也是長年吸引不少台灣人到泰國置產的主要原因。她進一步指出，泰國因房價低，總價約3~400萬就能入手，且旅遊熱門區域，投報率約4~6%，等於是台灣1倍，也由於人工、物價低，物業管理配套完整，且費用便宜，可享有穩定的租金收益。不過，王俐喬也提醒，泰國房地產長期漲幅不如台灣，所以投資人若是希望長久穩定收租，是置產規劃的選項之一，但如果是想炒短線獲利，就不適合，另外，現在國際詐騙猖獗，購買海外不動產，一定要多打聽，並尋找可信任的公司，避免受騙。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，在「非自用」前提下，台灣人投資泰國房地產，主要是受到租金的相對高投報率吸引，目前曼谷約3%、台灣則約1.2~2%，不過，進一步觀察房價漲幅，可發現泰國近5年漲幅約7.8%，遠遠落後台灣的34.7%。另觀察房價所得比，曼谷目前29倍，比台北市25倍還要高，顯示曼谷買盤主要集中在少數高資產族，以及外國買盤，未來上升或下滑，受到外資影響波動較大，投資人應注意及衡量。最後，陳傑鳴提醒，海外不動產投資相對本土投資複雜，須先了解當地法規，對於外國人有無貸款限制？買賣移轉相關稅制如何？如果是預售屋，也要慎選建商，並諮詢多方專家，謹慎進行風險評估後再行決定。