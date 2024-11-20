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▲全台星巴克門市今天買「大杯」就有「買一送一」，星冰樂也半價爽喝。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克感恩回饋日！11月22日本週五「全品項享88折」優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲摩斯咖啡風味升級也有優惠，摩斯咖啡(M) 兩杯70元、拿鐵咖啡(M) 兩杯110元。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

中華隊前進東京晉級世界棒球12強賽，準備開打超級循環賽，一起喝咖啡優惠慶祝BRAVO好棒！星巴克今（20）日起全台門市繼續喝「大杯買一送一」，幫大家算好美式55元、星冰樂58元、那堤68元、摩卡75元、焦糖瑪奇朵78元、太妃核果風味那堤80元，太便宜了吧！還有摩斯咖啡35、拿鐵咖啡55元一次整理。台灣晉級世界棒球12強賽，中華隊前進東京開打超級循環賽。今繼續爽喝「星巴克買一送一」BRAVO好棒！我們一起同慶好友分享日，今天只要買「大杯」就有「買一送一」，幫大家算好最便宜大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元、摩卡75元、焦糖瑪奇朵78元、太妃核果風味那堤80元，杯杯百元有找還不排除星冰樂，划算喝一波好開心。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。提醒大家，優惠品項依門市現貨為主，售完為止；1000%人魚小熊BE@RBRICK、人魚小熊BE@RBRICK套組均不適用此活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。MOS喝咖啡愛地球，即日起至11月30日，歡慶摩斯咖啡風味升級，喝得到豐富核果香氣、烤焦糖及黑可可尾韻，祭出摩斯咖啡(M) 兩杯70元（原價100元）、拿鐵咖啡(M) 兩杯110元（原價140元），平均一杯摩斯咖啡35元、拿鐵咖啡55元好划算；而且會員APP還獨享，黑芝麻拿鐵咖啡嚐鮮優惠券69元（原價80元），暖暖喝一杯開啟整天活力吧。