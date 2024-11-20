中華隊前進東京晉級世界棒球12強賽，準備開打超級循環賽，一起喝咖啡優惠慶祝BRAVO好棒！星巴克今（20）日起全台門市繼續喝「大杯買一送一」，幫大家算好美式55元、星冰樂58元、那堤68元、摩卡75元、焦糖瑪奇朵78元、太妃核果風味那堤80元，太便宜了吧！還有摩斯咖啡35、拿鐵咖啡55元一次整理。
📌星巴克「買一送一」星冰樂才58元！美式55元、那堤68元
台灣晉級世界棒球12強賽，中華隊前進東京開打超級循環賽。今繼續爽喝「星巴克買一送一」BRAVO好棒！我們一起同慶好友分享日，11月20日11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
今天只要買「大杯」就有「買一送一」，幫大家算好最便宜大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元、摩卡75元、焦糖瑪奇朵78元、太妃核果風味那堤80元，杯杯百元有找還不排除星冰樂，划算喝一波好開心。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克感恩回饋日！11月22日「全品項享88折」優惠
11月22日本週五，活動期間至全台星巴克門市，全品項「商品享88折」優惠（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）。提醒大家，優惠品項依門市現貨為主，售完為止；1000%人魚小熊BE@RBRICK、人魚小熊BE@RBRICK套組均不適用此活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌摩斯漢堡：摩斯咖啡35元、拿鐵咖啡55元
MOS喝咖啡愛地球，即日起至11月30日，歡慶摩斯咖啡風味升級，喝得到豐富核果香氣、烤焦糖及黑可可尾韻，祭出摩斯咖啡(M) 兩杯70元（原價100元）、拿鐵咖啡(M) 兩杯110元（原價140元），平均一杯摩斯咖啡35元、拿鐵咖啡55元好划算；而且會員APP還獨享，黑芝麻拿鐵咖啡嚐鮮優惠券69元（原價80元），暖暖喝一杯開啟整天活力吧。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣晉級世界棒球12強賽，中華隊前進東京開打超級循環賽。今繼續爽喝「星巴克買一送一」BRAVO好棒！我們一起同慶好友分享日，11月20日11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
今天只要買「大杯」就有「買一送一」，幫大家算好最便宜大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元、摩卡75元、焦糖瑪奇朵78元、太妃核果風味那堤80元，杯杯百元有找還不排除星冰樂，划算喝一波好開心。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克感恩回饋日！11月22日「全品項享88折」優惠
11月22日本週五，活動期間至全台星巴克門市，全品項「商品享88折」優惠（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）。提醒大家，優惠品項依門市現貨為主，售完為止；1000%人魚小熊BE@RBRICK、人魚小熊BE@RBRICK套組均不適用此活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌摩斯漢堡：摩斯咖啡35元、拿鐵咖啡55元
MOS喝咖啡愛地球，即日起至11月30日，歡慶摩斯咖啡風味升級，喝得到豐富核果香氣、烤焦糖及黑可可尾韻，祭出摩斯咖啡(M) 兩杯70元（原價100元）、拿鐵咖啡(M) 兩杯110元（原價140元），平均一杯摩斯咖啡35元、拿鐵咖啡55元好划算；而且會員APP還獨享，黑芝麻拿鐵咖啡嚐鮮優惠券69元（原價80元），暖暖喝一杯開啟整天活力吧。