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台鹽前董事長陳啟昱涉掏空台鹽綠能案，目前行蹤不明，台南地檢署發布通緝令；兼任民進黨主席的總統賴清德日前也嚴厲表示，呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案。根據《鏡週刊》報導，陳啟昱傳出無保請回隔天就從高雄林園海邊偷渡菲律賓，且其名下帳戶逾億元資產被懷疑洗錢到海外；此外，知情人士更爆料，陳啟昱和元配離婚，是因為外遇酒店名花，而他的不法所得更被懷疑透過這位酒店名花協助匯出。《鏡週刊》報導指出，陳啟昱行蹤不明，有消息傳出他在無保請回隔天，便從高雄林園海邊偷渡至菲律賓，近日更盛傳他經常出入當地賭場；不過陳啟昱曾是攀登百岳高手，野外生活經驗豐富，其出境消息不排除是煙霧彈，相關單位仍持續追查他的下落。報導指出，台綠2016年草創階段，陳啟昱將鴻暉國際、承暘光電、瀧鋌水泥等四大民股引進，隨後又安排不懂綠電的兒子陳敬凱進入鴻暉；而鴻暉公司周旋在光電廠商與地主間扮演掮客，海撈逾10億元，2018年初至2020年7月共匯了4910萬元到陳啟昱名下帳戶，檢調懷疑這筆錢是賄款；肯信集團董事長郭毓庭則於2017年9月至隔年2月共匯款2800萬給陳啟昱；昇集團前董座禹介民也在2017年6月至同年11月間，匯了5100萬元給陳啟昱。目前專案小組正進一步追查有無涉及利益輸送，但陳啟昱帳戶裡的資金在出事前，幾乎都已提領或匯出，不排除早有把錢洗到境外的計畫。