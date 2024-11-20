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▲大根曾與庾澄慶的外甥女愷愷曾經有一段情。（圖／中天提供）

▲玖壹壹成員春風（右）先前在北市東區KTV舉行32歲生日趴，竟引爆大規模鬥毆，到場的藝人大根（左）被打到掛彩噴血。（圖／翻攝自 IG）

藝人大根（本名黃亮鈞）以幽默搞笑風格闖蕩演藝圈，早期在節目《大學生了沒》一炮而紅，現年32歲的他近日被爆未婚生子，孩子的母親據傳是長榮航空空姐Jordan（喬登）。對於未婚生子的傳聞，大根目前尚未回應。據《鏡週刊》報導，Jordan與大根的關係疑似開始於他與前女友愷愷結束戀情後。知情人士透露，兩人未登記結婚，Jordan的社群平台也幾乎未留下兩人共同生活的痕跡，對於懷孕與生子過程相當低調。回顧過往情感，大根曾公開提及大學時期交往5年的女友是一名舞蹈老師，兩人因工作聚少離多而分手。之後，他與庾澄慶（哈林）的外甥女愷愷交往，兩人戀情高調曝光，甚至多次被目擊牽手逛街。2018年，兩人情變傳聞不斷，卻又一度復合，引發外界熱議。同年，大根因捲入鬥毆事件登上新聞版面。當時，現場傳出「愷愷」、「前男友」、「劈腿」等詞語，疑似與情感糾紛相關。事後，大根澄清自己是因醉酒鬧事者的無端挑釁而受害，強調並不認識對方，並笑稱：「最近要去拜拜了。」儘管感情風波不斷，大根依然以樂觀態度面對人生，如今疑似升格為父的他，選擇保持低調，家庭生活細節未對外公開。面對外界對於他感情狀況及孩子母親的高度關注，他是否會做出進一步回應仍有待觀察。