蔣市府再次宣告大都更時代降臨，原都更地區全市655公頃擴增至千餘公頃(約300萬餘坪)，行政區達12區，將於12月6日、12月9日、12月11日、12月13日連續舉辦4場說明會，讓市民更加了解都更內容，更新處呼籲民眾踴躍參與，了解自身權益。
蔣市府此次宣告都更地區，其行政區及說明會場次地點包括12月6日「西區」大同、中正、萬華，舉辦地點大同區公所；12月9日「東南區」大安、南港、文山，舉辦地點文山區公所；12月11日「北區」北投、士林、內湖，舉辦地點士林區公所；12月13日「中區」中山、松山、信義，舉辦地點松山區公所。時間皆為18：30~20：00。
更新面積增加400多公頃 劃定區域享容積獎勵
更新處指出，台北市107年公告全市更新共85處、655公頃，如今將屆滿6年，隨112年「都更八箭」推出後，加速全市更新速度，其間亦有多處社宅、TOD場站、捷運環狀線等重大建設實施，更新區域也拓展至千餘公頃。
此次劃定為更新地區者，除其土地及合法建築物所有權人同意比率達法定門檻即得報核事業計畫，並享有更優渥之都市更新時程容積獎勵，並搭配「都更八箭」之「防災型都更專案」，更有效加速都更進程。
臺北市政府於113年11月19日公告公開展覽「修訂臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」，並於113年11月25日起在本府及12行政區區公所公告公開展覽30天，歡迎各界民眾就近閱覽，並提供意見供都市計畫委員會審議參考。
詳情可參考「臺北市都市更新處網站/臺北市公劃都市更新地區作業專區」下載。
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更新面積增加400多公頃 劃定區域享容積獎勵
更新處指出，台北市107年公告全市更新共85處、655公頃，如今將屆滿6年，隨112年「都更八箭」推出後，加速全市更新速度，其間亦有多處社宅、TOD場站、捷運環狀線等重大建設實施，更新區域也拓展至千餘公頃。
此次劃定為更新地區者，除其土地及合法建築物所有權人同意比率達法定門檻即得報核事業計畫，並享有更優渥之都市更新時程容積獎勵，並搭配「都更八箭」之「防災型都更專案」，更有效加速都更進程。
臺北市政府於113年11月19日公告公開展覽「修訂臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」，並於113年11月25日起在本府及12行政區區公所公告公開展覽30天，歡迎各界民眾就近閱覽，並提供意見供都市計畫委員會審議參考。
詳情可參考「臺北市都市更新處網站/臺北市公劃都市更新地區作業專區」下載。