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▲新竹炒房熱區出現變動，「新豐、湖口、竹市」取代「竹北、關埔」，成為新的房價領跑行政區。（圖／中信房屋提供）

炒房天堂新竹房市變天，新豐房價漲幅擊敗竹北！據實價登錄，新豐擊敗了竹北，成為新的房價領跑王，短短1年漲了3成2。中信房屋研展室副理莊思敏表示，新竹精華區開發日益飽和，區域房價漲至高峰，買盤外溢、房價上漲動能也轉移至蛋白、蛋殼區。據實價登錄，大新竹區域，2024年房價漲幅前六名，新豐27.6萬/坪、年漲幅32.1%；湖口25.5萬/坪、年漲幅15.9%；36.3萬/坪、15.2年漲幅%；24萬/坪、年漲幅14.3%；46.8萬/坪、年漲幅8.6%；32.8萬/坪、年漲幅8.3%。莊思敏表示，竹科周邊大面積開發的素地資源日益稀缺，土地成本不斷上漲，竹北、關埔等區域，建商推案動輒6~7字頭起跳，還出現了9字頭天價，竹科新貴再有錢，也不會一股腦在高點進場，購屋眼光自然會轉向房價相對較低的蛋殼、蛋白區。中信房屋新竹關埔加盟店店長蘇世杰指出，竹科買盤外溢下，新豐、湖口等地房市熱度也在不斷升溫，以往這些地區的開發以透天厝為主，不過最近幾年大樓、華廈憑藉總價低、社區管理完善等優勢，逐漸成為市場上的新寵。蘇世杰表示，目前新豐新建大樓、華廈成交單價已站穩3字頭，屋齡20年內中古屋約2字頭，如明新重劃區，區內2~3房、含車位的大樓華廈，成交總價約1,000~1,500萬購買度最高，即使房價漲勢驚人，但仍比其它精華區具吸引力。他還提到，即使現階段房貸之亂、信用管制，但新竹仍具有穩定的科技買盤，故房價具有強勁支撐力，估計後市將維持平穩或小幅成長，建議自住客群，可以趁現在投資買盤降溫時進場，多看、多比較，會相對容易買到心儀、合理價格的房子。