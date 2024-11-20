資深籃球裁判怨「板橋星聚點拆除粉塵」擾鄰墜樓　生前最後陳情曝

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▲板橋男不滿多次向市府陳情，檢舉樓下星聚點舊址拆除施工粉塵擾鄰，問題無法解決，18日墜樓身亡。（圖／翻攝Threads）

▲板橋男墜樓前在臉書留下多段控訴影音。（圖／翻攝當事人臉書）

新北板橋一名年約60歲的男子，不滿住家樓下星聚點舊址拆除，施工粉塵影響健康，多次向市府陳情未果，前天（18）墜樓身亡。他在臉書留下最後疑似致電市府陳情的一段影片，沉痛道：「如果我用正常管道陳情都無法獲得正視，那是否意味著市民必須要用生命的付出，才能喚醒各位的良知跟責任，才會在乎市民無助的求救。」事發地點位在捷運府中站附近的「站前凱悅」住商混合大樓。不少民眾目擊男子或站或蹲在大樓巨型時鐘旁屋突，嚇得緊急通報警消，但消防員兵分二路，一邊上樓、一邊在樓下架設氣墊，仍無法阻止憾事發生。據悉，死者是一名資歷超過40年的籃球裁判。死者在臉書上，留下數段控訴影音，最後一段是墜樓前不久，他疑似致電市府人員再度陳情的3分鐘影片。他在影片中無奈說，「他們（星聚點舊址）正在拆除裝潢施工，整棟大樓裡面都是粉塵，我現在身體不舒服、我的精神已經要崩潰了」。他表示自己先前已經打過3次電話，「我不在乎你們到底給了我什麼文，我現在只請你做一件事情，麻煩你現在立刻通知市長侯友宜、環保局長、工務局長告訴他，」。一位不願具名的資深台灣籃球裁判，過往與這位輕生者認識20多年，他表示：「過往在球場上碰到他，人都很客氣，也是很熱心的人，不過對於私生活比較保留，很少聽到他談起生活上的事情。個性上也確實比較堅持己見，但聽到消息還是不敢相信。」對此，新北市環保局回應媒體表示，11月10、12和14日曾接獲陳情，3度現場稽查，前2次到場時工地未作業，責請管委會代為轉知施工業者加強防制措施；14日第三度稽查未發現明顯粉塵逸散致空污情事。而工務局也回應媒體說，依建築法規定，建物施工應有維護安全等適當措施，若違反規定屬實，最高可罰9萬元。《NOWnews今日新聞》截稿前未能取得星聚點回應。