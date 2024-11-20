鄰居裝潢粉塵逼死籃球裁判？檢舉3招公開　專家：打這支電話最快

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▲當事人也曾向管委會陳情。（圖／翻攝當事人臉書）

▲新北板橋資深籃球裁判疑似不滿住家樓下星聚點舊址拆除，施工粉塵影響健康，多次向市府陳情未果，18日墜樓身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

鄰居裝潢粉塵逼死人？板橋一名資深籃球裁判疑似不滿住家樓下「星聚點板橋舊址」拆除裝潢，控爆出大量粉塵害皮膚起疹搔癢難入眠，18日從大樓巨型裝置時鐘旁屋突墜樓身亡。鄰居裝潢產生的噪音、粉塵困擾該怎麼辦？檢舉3招全公開，專家直言打110最快。資深籃球裁判墜樓的「站前凱悅」為住商混合大樓，總戶數將近600戶，屋齡超過20年。住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前該社區的房價可來到7字頭，因為多小宅與套房產品，比起區域老宅行情在6字頭高一些，出租也有2.5%的投報率，有機會在千萬內入手。不少人都會遇到鄰居裝潢施工的噪音或粉塵等困擾。陳炳辰建議，若鄰居裝潢施工造成大量粉塵飛揚，除了管委會申訴，也可以向主管機關檢舉，空污或噪音等問題，其實都有噪音法或空污法可管，如果確實沒有做好施工裝備，或是情節重大，也會有數萬元甚至更高罰鍰，命其停工也不無可能，也能申請妨害居住安寧或身體健康等民事賠償。此外，也可以先找警察局，「這是最快的方式了」。公寓大廈管理條例第 16 條規定，「住戶不得任意排放各種污染物、惡臭物質』，管委會勸導仍未改善，依同法第 47 條，可處 3000 元以上、1萬5000 元以下罰鍰，若期限內不改善者，得連續處罰。《空氣污染防制法》規定，大型工地的營建業主應繳納「空氣污染防治費」，違者最高可處 3000 元到 6 萬元以下罰鍰，並依逾期天數加徵滯納金。另外根據《營建工程空氣污染防制設施管理辦法》規定，「施工時應該覆蓋防塵布或者防塵網等可以有效抑止粉塵與灰塵飛揚的設施」，違者可依《空氣污染防制法》開罰，最高處 10 萬元罰鍰；工廠、商場等大型工地違規，則重罰 10 萬元以上、500 萬元以下，情節重大者還可以勒令停工。若有緊急或立即性污染陳情案件，可撥環境部環境管理署或洽各縣市環保局受理窗口。如果上述兩管道都無法解決，可以透過法律討公道。《民法》第 184 條與 195 條規定，若空氣污染造成了財產、身體、健康、影響居住安寧等損害，可依法請求損害賠償。提醒要留下所有的就醫紀錄與繳費證明等證據，證明因鄰居裝修的粉塵污染導致身體不適並求償。