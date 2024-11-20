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▲南台中四大行政區房價統計。（圖／住商機構提供）

住商機構盤整實價登錄資料，發現一向被視為首購天堂的南台中4大行政區，除了較偏山區的霧峰區之外，包含大里、太平以及烏日區房價，近年來約有3~5成漲幅。烏日區有號稱全台最大的台中高鐵娛樂購物城「D-ONE第一大天地」，預計2026年底完工，帶動區域房市前景，讓南台中房價漲勢驚人。根據實價資料，南台中4大行政區中，以太平區今年截至10月為止，平均成交行情達30.2萬元最高，且對比2020年房價，該區漲勢達52.5%，漲幅也是冠居四大行政區之首。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，太平區位置鄰近東區、北屯區，不僅能汲取到台中市舊市區機能，區段又有新光特區等房市熱區吸引建商進駐，同時在北屯區區域房價外溢之下，致使太平區中古房價站穩3字頭。另觀察實價，烏日區今年平均成交行情達每坪30.1萬元，位居屯區四大行政區亞軍，且房價與2020年相比漲勢也達29.7%，住商不動產中區執行協理賴萬指出，烏日區主要房價漲勢集中於高鐵特區，該區域在高鐵與台鐵雙鐵機能加持之下，近期又有不少品牌建商進駐，並有不少賣場即將在此興建，讓區域基本行情已站穩4字頭；惟烏日舊市區較少新案進駐，商圈房價相對親民，致使整體行政區走勢較為受限。賴志昶指出，南台中各行政區，區域房價相對市區親民，本身就有太平新光特區、烏日高鐵特區、大里二期重劃區等早期開發之老牌重劃區議題，近年來各區域又受市區房價外溢影響，磁吸買不進市區的首購、年輕族群移入，在剛性需求推升市場買氣之下，也吸引不少品牌建商進駐，整體區段未來性足夠，在房價日益高漲的台中市區之中，可謂另一處「首購天堂」之一。