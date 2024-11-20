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兩名年僅19歲的澳洲少女在寮國旅遊時，意外喝到假酒而命危，目前被送到泰國醫院搶救。根據《美聯社》和《先鋒太陽報》報導，來自墨爾本年紀均為19 歲的鮑爾斯 （Holly Bowles）和瓊斯 （Bianca Jones） 正在寮國進行背包客之旅，住在寮國首都萬象以北約 130 公里的觀光小鎮萬榮（ Vang Vieng）的 Nana 背包客旅館，這座小鎮風景秀麗，有「小桂林」和「背包客的天堂」之稱。她們日前在寮國一家酒吧喝了雞尾酒後，回到飯店後身體變得極爲不舒服，被旅館員工發現她們失去知覺，並被送往泰國曼谷的一家大型醫院進行搶救。警方介入調查後研判是誤喝到摻入甲醇的雞尾酒，甲醇是工業用酒精，僅飲入25毫升的甲醇就可能致命，中毒癥狀可能包括腹痛、噁心、嘔吐、呼吸困難、失明和癲癇發作。今年東南亞曾發生數起飲入甲醇事故，今年8月，泰國首都曼谷就有6人飲用了加有甲醇的草藥酒死亡，另有31人在飲用了這種酒後住院。在一個介紹於該地區背包旅行安全的臉書（Facebook ）群組中，一名遊客警告其他人在東南亞旅行時飲酒的危險，因為他們聲稱他們團隊中有 6 人目前因甲醇中毒而住院。