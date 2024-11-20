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▲萬華區「台北晶麒」迄今累積56戶交易，贏得冠軍，今年平均交易總價約1736萬元，平均每坪75.1萬元。（圖／永慶房屋提供）

▲台北市2024十大熱銷社區。（圖／永慶房屋提供）

台北市2024十大熱銷社區出爐！永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計2024年1至9月台北市十大熱銷中古住宅大樓社區，萬華區有3個社區上榜，松山區、信義區及中山區各有2個社區上榜，大安區有1個社區上榜，其中萬華區「台北晶麒」社區今年累計56戶交易最熱銷，平均每月成交逾6戶，而中山區春暉大廈、和益金銀大樓，總價千萬內就能買房。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華區龍山寺生活圈，而萬華區也是台北市最早開發的地區，因此生活機能相當成熟，但區域內屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象。而「台北晶麒」社區目前屋齡約8年，屬於區域內少有的大型新社區，房型以小坪數為主，步行至捷運龍山寺站也相當便利，今年平均交易總價約1736萬元，平均每坪75.1萬元，相對親民的總價受到小資族、小家庭青睞。同樣位於萬華區、房價7字頭的「宏普西寓」、「國光國宅」社區今年各累計17與16戶交易，分別排行第7與第8名。陳金萍指出，「宏普西寓」社區屋齡約12年，位於北萬華的西門生活圈，西門町向來是文創、時尚潮流產業匯集之地，近年受到西區門戶計畫帶動周邊房市，未來更有商辦、商旅、商場可望吸引更多就業、商務、觀光人口聚集，「宏普西寓」房價平均每坪73.2萬，平均總價1,320萬元相對容易入手，吸引重視交通與生活機能的購屋族。而屋齡約45年的「國光國宅」社區則是位於南萬華青年公園生活圈，不僅鄰近青年公園享有綠地資源，周邊生活機能完善，未來能享有捷運萬大樹林線的交通機能。今年平均房價每坪73萬元，總價1千萬上下即能入主台北市門牌，對於首購家庭而言相對實惠。熱銷榜上同為早期國民住宅的「成功國宅」今年累計28戶交易，排名第2。陳金萍說明，位於大安區的「成功國宅」平均房價每坪84.9萬元，社區鄰近捷運科技大樓站，不僅交通便利，社區周邊文教、生活機能也相當完善，與大安區電梯大樓動輒破百的房價相比之下，「成功國宅」社區平均8字頭房價相對具有優勢，目前社區屋齡約39年，然而社區坐落台北市精華地段的優勢，仍吸引許多有意購入精華地段房產的購屋族。若購屋民眾想要以總價千萬內的預算入主台北市，那麼排行榜上中山區「春暉大廈」與「和益金銀大樓」這2個社區可以參考。陳金萍指出，「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都坐落中山區林森北路精華地段，步行可到達捷運中山國小站，不僅交通便利，生活、醫療機能完善、商業發達，「春暉大廈」平均房價約63.5萬元，「和益金銀大樓」平均房價約54.7萬元，雖然社區屋齡40年以上，但地段精華、機能完善，居住需求穩定，小坪數、平均不到千萬的總價非常具有吸引力。不過，陳金萍也提醒，「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都是屬於住商混合型的社區，住戶出入相對複雜，加上社區戶數較多、屋齡較高，公設維護方面較一般住宅社區難度高一些，建議有意入主的民眾須一併納入考量。