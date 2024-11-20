2024黑五購物節超狂優惠！越捷航空11月27日起連續3天，開搶「機票0元」起（不含稅費），送百萬張永續「Eco」優惠票，台北、台中、高雄飛富國島、胡志明市、河內，台南飛胡志明市都有優惠。台灣虎航「北高飛韓國1699元」、折扣碼再打9折優惠到今天！
年末最期待的黑五購物節來了！2024最狂優惠檔期也有出國促銷好康，越捷航空宣布祭出近百萬張永續「Eco」優惠機票，下殺「新台幣0元」起（不含稅費），划算出國衝一波。
黑五機票限時優惠自2024年11月27日至11月29日止，旅客可透過越捷官網www.vietjetair.com、官方APP進行預訂；適用於2025年1月1日至5月22日（依優惠條款適用）越捷航空全航線航班。台北、台中、高雄飛富國島、胡志明市、河內，台南飛胡志明市都有優惠；尤其越捷航空目前經營9條連接台灣與越南主要城市及旅遊熱點的航線，包括國人近期熱愛的富國島，提供外國旅客可享有免簽證停留期限30天。
為展現越捷航空推廣環保旅行的使命，黑五購物節特別鎖定「綠色星期五」優惠，藉以積極提升環境保護意識。越捷航空採用節能高效的新一代機隊，顯著減少燃油消耗、二氧化碳排放及噪音污染，藉以實現2050淨零排放目標。並全面推行數位化服務，如電子票券及線上報到，並在機上採用永續材料，為旅客提供綠色旅行體驗。
另外，台灣虎航「北高飛韓國1699元」、折扣碼再打9折優惠到今天！台灣虎航韓國線促銷，台北、高雄飛韓國仁川、釜山、濟州島、金浦4地都只要1699元起單程未稅，而且輸入折扣碼「ITKRSALE」再享9折優惠；促銷期間2024年11月6日10:00至2024年11月20日23:59止，旅遊期間2024年11月6日至2025年3月29日。
桃園每天出發仁川、釜山，濟州島二三五六週飛4班；高雄出發金浦一三五日週飛4班。「台北－仁川」1699元起單程未稅、「台北－釜山」1,699起單程未稅、「台北－濟州島」1,999元起單程未稅、「高雄－金浦」1,699元起單程未稅。
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黑五機票限時優惠自2024年11月27日至11月29日止，旅客可透過越捷官網www.vietjetair.com、官方APP進行預訂；適用於2025年1月1日至5月22日（依優惠條款適用）越捷航空全航線航班。台北、台中、高雄飛富國島、胡志明市、河內，台南飛胡志明市都有優惠；尤其越捷航空目前經營9條連接台灣與越南主要城市及旅遊熱點的航線，包括國人近期熱愛的富國島，提供外國旅客可享有免簽證停留期限30天。
為展現越捷航空推廣環保旅行的使命，黑五購物節特別鎖定「綠色星期五」優惠，藉以積極提升環境保護意識。越捷航空採用節能高效的新一代機隊，顯著減少燃油消耗、二氧化碳排放及噪音污染，藉以實現2050淨零排放目標。並全面推行數位化服務，如電子票券及線上報到，並在機上採用永續材料，為旅客提供綠色旅行體驗。
另外，台灣虎航「北高飛韓國1699元」、折扣碼再打9折優惠到今天！台灣虎航韓國線促銷，台北、高雄飛韓國仁川、釜山、濟州島、金浦4地都只要1699元起單程未稅，而且輸入折扣碼「ITKRSALE」再享9折優惠；促銷期間2024年11月6日10:00至2024年11月20日23:59止，旅遊期間2024年11月6日至2025年3月29日。
桃園每天出發仁川、釜山，濟州島二三五六週飛4班；高雄出發金浦一三五日週飛4班。「台北－仁川」1699元起單程未稅、「台北－釜山」1,699起單程未稅、「台北－濟州島」1,999元起單程未稅、「高雄－金浦」1,699元起單程未稅。