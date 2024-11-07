喜歡出國的民眾快搶便宜機票！台灣虎航現在針對韓國線促銷，台北、高雄飛韓國仁川、釜山、濟州島、金浦4地都只要1699元起單程未稅，而且輸入折扣碼「ITKRSALE」還可再享9折優惠，幫大家試算，優惠完的「來回機票含稅價」有機會買到5000元有找，蠻划算的！星宇航空歡慶道奇隊世界大賽5場奪冠軍，洛杉磯航線專屬折扣碼「JXDODGERSWIN」再享5%折扣一次整理。
📌台灣虎航「北高飛韓國1699元」！折扣碼再打9折
今年冬天就用台灣虎航便宜機票飛韓國賞雪吧！台灣虎航韓國線促銷，台北、高雄飛韓國仁川、釜山、濟州島、金浦4地都只要1699元起單程未稅，而且輸入折扣碼「ITKRSALE」再享9折優惠；促銷期間2024年11月6日10:00至2024年11月20日23:59止，旅遊期間2024年11月6日至2025年3月29日。
桃園每天出發仁川、釜山，濟州島二三五六週飛4班；高雄出發金浦一三五日週飛4班。「台北－仁川」1699元起單程未稅、「台北－釜山」1,699起單程未稅、「台北－濟州島」1,999元起單程未稅、「高雄－金浦」1,699元起單程未稅。幫大家試算，優惠完的「來回機票含稅價」有機會買到5000元有找，划算買一波。
📌星宇航空洛杉磯航線！專屬折扣碼「JXDODGERSWIN」享5%折扣
星宇航空歡慶道奇隊世界大賽5場奪冠軍，推出洛杉磯航線專屬折扣碼「JXDODGERSWIN」，即日起至11月16日16:00，於星宇航空官網／App購買2025年1月1日至5月15日（1月22日至2月10日除外）往返洛杉磯之指定航班及票種，再享5%折扣！提醒大家，折扣適用僅於含JX05之洛杉磯來回航班，星宇航空12月22日起「台北－洛杉磯」每週10班，每週二、四、日新增JX05航班；數量有限，售完為止。
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