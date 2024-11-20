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▲李建成創立的兆基，國內目前「包租代管業」龍頭，預計2027~2028年完成掛牌，成為業界第一人。（圖／記者陳韋帆攝）

▲宏碁看好包租代管業前景，豪砸3.7億入股，也結合宏碁科技優勢，讓兆基走向科技化。（圖／記者許家禎攝）

▲台灣高齡化趨勢明確，且百萬租屋黑市待解，包租代管也才起步，市場前景看好。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

台灣第一個計劃掛牌的「包租代管」公司！國內電子大廠宏碁（2353）今年5月宣布砸3.37億，入股國內包租代管龍頭「兆基管理顧問股份有限公司」，以每股50元入股兆基，並佔20%股權。兆基董事長李建成接受《NOWnews》訪問指出，「兆基預計2027~2028掛牌，目前營收及獲利都穩定成長，足見宏碁對兆基前景看好，台灣目前市場只開發了10%，未來業績成長可期。」兆基管理顧問股份有限公司又稱兆基屋管，2009年草創時期，主營購屋後出租，隨時代演變，開始進入包租代管行業，直至2017年、時任內政部次長花敬群力推社宅包租代管，並著重於國內包租代管業修法，兆基也在百家爭鳴中脫穎而出，曾原本的百人企業，增至六百餘人，一躍為國內包租代管業龍頭。李建成表示，兆基資本額3.37億，目前努力建構相關內控循環，以期待符合公開發行及掛牌的標準，目標在2027～2028完成掛牌，主要是為了迎接包租代管龐大市場，從台灣更容易募資及招募優秀相關人才。政府機關方面，由於此產業有區分一般宅及社宅包租代管兩大方向，對於政府部門而言，台灣高齡化趨勢明確，包租代管業的興盛，關乎居住正義的落實，有助於解決高齡租屋問題，所以內政部亦相當支持，對於兆基而言，不僅是事業的拓展，更是福國利民的事情，自然會努力完成。李建成指出，宏碁入股兆基，原因無他，目前台灣約百萬餘戶租屋市場，整體包租代管業卻僅占1成（10%)，而兆基作為行業翹楚，前景自然看好，況且台灣已步入高齡社會，長者居住問題待解，未來包租代管絕對是解決相關問題的重中之重。關於宏碁目前與兆基的合作關係，他提到，目前正在初步磨合階段，如宏碁有釋出子公司辦公室，由兆基進行包租，讓宏碁子公司有穩定的租金收益也不用管理房客，而兆基在宏碁的幫助下，也進行了許多科技化建置。目前兆基有許多作業仍停留在人工階段，有宏碁的入股，也加入了科技化過程，如現階段最直接的改變，員工識別證已不再是一般識別證，除了刷卡上下班的傳統功能外，還具有錄音、行事曆、行程提醒等功能，未來還會加入GPS軌跡功能。他說明，包租代管租約最關鍵的就是客戶權益，除了一紙合約外，為了確認雙方溝通內容，錄音可確保雙方權益，也有員工安全等問題，有了錄音、軌跡等功能，還能確保雙方口頭承諾、雙方安全等保障。李建成說，現階段台灣包租代管業才正在起步，台灣目前法規有利民眾與企業雙方，相較日韓來說，領先不少，但如果以市場而言，則有待前行，畢竟台灣租屋黑市龐大，百萬餘戶，卻僅約1~2成有登載，但也相信，只要政策持續前行，狀況將會逐步改善，也是包租代管業未來的市場前景。最後，他特別提到，以兆基而言，業務高底薪及優渥的獎金，另外，房東年流動率低於5%，對房東而言「租金不拖不欠」，擁有最基本保障，且無論房市好壞，房東總須將房屋出租，故目前業績都是每年穩定成長當中，也歡迎年輕人加入這一份，除了可以有穩定收入外，同時也能協助政府落實居住正義的包租代管業。