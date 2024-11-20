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▲張旭嵐指出，豪宅高低樓層價差極大，如西華富邦，高低樓層單價差可達百萬，總價差破億。（圖／台灣房屋提供）。

▲雖然央行對於豪宅有限貸令政策，但對於真正的富豪來說，沒有捧現金買解決不了的事情。（示意圖／翻攝photoAC）

台積電創辦人張忠謀又有新鄰居，台北市知名摩天豪宅「西華富邦」再現2筆交易！今年7月「西華富邦」中樓層戶成交3.6億元、每坪245.4萬元，且賣方持有9年轉手增值546萬元，而另一戶交易為次頂樓戶，總價3.69億元、每坪250萬元，這兩戶都由自然人無貸款入手。大直「西華富邦」基地面積約7,633坪，總樓高達42層，總價動輒破億起跳，居住在裡面的名人除了台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬，還有水龍頭大王路達集團吳家、泰興蘇家、萬豪酒店劉家、三發地產鍾家等，不少富豪都以現金無貸款購入，甚至持有以多戶。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北高樓豪宅以「西華富邦」最具代表性，不僅戶數最多，因為樓層高，高低樓價差大，最高交易2015年39樓的291.9萬，而低樓層單價140萬內可以入手，以今年的平均單價250萬來看幾乎每坪價差就達100萬元，單戶價差可達1~2億。她說，豪宅高樓層享有居高臨下的景觀，和高樓的隱密性和尊榮感，所以通常頂樓價格最高，也常為建商保留戶；低樓層搶的是豪宅門票，雖然景觀受限，但低門檻享有社區設施和服務，與富豪比鄰而居，相對來說，中樓層就比較實惠，綜合性條件兼具，也優先銷售一空。台灣房屋集團趨勢中心進一步統計2024年至今，台北30樓以上的摩天豪宅交易共有25筆，且「西華富邦」就包辦13筆，成為今年的熱銷豪宅，總銷高達41.1億元，其次則是「One Park Taipei元利信義聯勤」6筆，總銷24.2億元；而其他摩天豪宅還有像是「華固天鑄」、「和平大苑」、「琢白」等，這些摩天豪宅有近7成的單價都站上200萬俱樂部。第一建經研究中心副理張菱育指出，豪宅市場常見全現金交易，不僅免受貸款上的限制，加速交屋時程，也增添金流上的隱密性，而在目前限貸令的限制下，現金交易變數少，也被賣方視為優質買方，因此較具議價空間，因此不只豪宅市場，在一般住宅市場現金交易者比例也將會逐漸增加。