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▲股市投資客艾潤認為，第七波信用管制加上房貸滿水位，台灣房價在9月19日已達最高點，會開始下跌12年、房價腰斬。（示意圖／取自 Unsplash ）

你認為台灣房價還會上漲嗎？曾經在北科大通識課擔任講師的股市投資客「艾潤」，靠炒股30幾歲就退休、不用工作，日前和「房市投資客」帥過頭YouTube頻道聊房市，他認為台灣房價在9月19日已經達到最高點，「會連續下跌12年、房價腰斬」。艾潤稱自己全部的資金都放在股市，從來不買房。他出示信義房屋歷史房價指數，指出過上波台灣房價的高點在1992年，之後一直跌到2003年SARS，「台北市跌25%、台北縣（後升格新北市）跌30%、桃園30%，高雄和台中真的是腰斬，全台平均跌30%」。他認為，很多人的認知，房價是一路往上，「2008跌了一段又上去，2014跌了一段又上去」，正是忽略了1992年到2003年連續下跌12年的歷史事實。而且多數3、40歲的人，有記憶以來就是2003年後房價上漲，沒有經歷過跌價、房貸利率十幾甚至二十幾的年代。艾潤認為，9月19日央行實施第七波信用管制，台灣房價已經達到最高點，加上《銀行法》第72-2限制，也就是房貸滿水位，「現在會如同1992年一樣，會連續下跌12年，房價腰斬」。帥過頭則強調，自己資金全投房地產，這輩子沒買賣過股票，嗆「股票只有二流的人才會買」。他指出，已故央行前總裁謝森中在1989年推第一個房地產禁貸，完全不給貸款，利息從7%跳到13%，「12年跌36%，一年跌3%」，但現在利息也從13%一路下來到1.4%、現在也才2%。他認為，那12年，台灣房地產攤開看，平均一年跌3%，不是一下暴跌。帥過頭指出，台灣每年存款增加3.6兆，「房地產其實是由錢決定的，不是由人決定了」，他雖然認同現在房價會跌看法，但不認為會連跌12年，此次時間會縮短」，「畢竟錢太多，任何人都要買一間房子」。至於跌幅多少？帥過頭則同意艾潤看法，「1年跌4%」合理，直言：「房地產（1年）不會跌超過5%！」他形容說：「所以台灣是個變態國，就是從你20歲到90歲，你都要買房子。」