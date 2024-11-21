2024年世界棒球12強賽中華隊創造歷史新紀錄闖進4強，將與日本、美國、委內瑞拉在東京爭奪冠軍。中華隊今（21）日超級循環賽首戰，將出戰A組第一的委內瑞拉，預計會在台灣時間11點開戰。這次東京賽事中華電信Hami Video「沒有免費觀看」計畫，想在手機上觀看可以訂閱Hami Video的120天399元方案，此外，一日球迷只想看東京的四強賽，可以到LINE禮物搜尋「Hami Video」用189元價格購買Hami Video運動館30天好禮即享券，或用OPEN POINT點數兌換，會更划算。
中華隊11/21超級循環賽首戰將在東京巨蛋強碰A組第一委內瑞拉，本屆超級循環賽不計入預賽戰績，中華隊此階段只要取得前兩名即可進入金牌戰。但超級循環賽Hami Video將不提供免費觀看，但有「12強棒球加油包」120天方案399元，如果使用雙11優惠方案365天為1111元還能再抽Hami Point 666點，中華電信5G客戶申辦年約方案還可享有每月79元優惠。
🟡最划算的訂閱方式
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🟡電視、網路直播
❗電視直播：緯來體育台、東森新聞台
❗中華電信MOD：愛爾達體育台
❗網路直播：Hami Video、ELTA.tv
🟡免費戶外轉播
❗嘉義縣大林萬國戲院
民間自辦，將會播場台灣出賽的4場次，現場將供應免費爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。
❗屏東西市場
屏東縣政府將在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，現場設有300吋大螢幕，預計台灣出賽場次包含11/21~11/23複賽以及11/24決賽場次都會舉行轉播。
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