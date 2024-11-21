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▲星巴克買一送一foodomo外送特大杯那堤75元、經典紅茶那堤80元、焦糖瑪奇朵85元。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲耶誕尋寶驚喜「指定商品5折」優惠連續33天。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲路易莎咖啡11月20日起「莊園系列」全面降價5元，美式黑咖啡、咖啡拿鐵、澳洲小拿鐵等逆勢調降。（圖／路易莎咖啡提供）

天氣越來越濕冷、北台灣還有豪雨特報，但12強棒球賽超級循環賽、為中華隊開打委內瑞拉應援的心很熱血，一起喝咖啡優惠幫台灣加油！星巴克買一送一那堤只要75元，明（22）日起還有耶誕尋寶驚喜「指定商品5折」優惠連續33天。路易莎咖啡即日起至2025月1月31日，5款莊園系列「現折5元」一次整理。天氣濕冷，趕快來杯熱呼呼飲料好暖心！「星巴克買一送一」外送優惠免出門，特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），幫大家算好特大杯星巴克神秘優惠！提醒大家，指定商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。偷偷說，根據以往經驗，每家星巴克給出折扣的商品應該都不一樣，喜歡星巴克的鐵粉們，有經過門市建議可以進去尋寶一下，說不定會遇到意想不到的神秘好物，而且現殺半價算是很好入手啊。路易莎咖啡用更實惠的價格，推薦消費者高品質咖啡，一次整理。◾️中杯「莊園美式」55元（原價60元）◾️中杯「莊園拿鐵」75元（原價80元）◾️中杯「特濃小卡布」55元（原價60元）◾️中杯「澳洲小拿鐵」60元（原價65元）◾️中杯「義式濃縮」55元（原價60元）