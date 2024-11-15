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▲用2024星巴克耶誕杯喝買一送一。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克單杯「黑可可奶霜星冰樂」特價99元全門市開喝。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲歐客佬咖啡「買一送一」啡嚐回饋。（圖／翻攝自歐客佬咖啡官網）

慎防天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）來襲，先喝杯咖啡優惠壓壓驚，沒搶到麥當勞「厚鬆餅堡」也別哭，幫大家分享星巴克foodomo外送有「買一送一」，爽喝那堤75元、經典紅茶那堤80元、焦糖瑪奇朵85元免排隊；門市還有單杯「黑可可奶霜星冰樂」特價99元優惠。歐客佬咖啡精品掛耳、咖啡豆、精品咖啡系列杯飲也都「買一送一」啡嚐回饋。擔心颱風天氣不穩定，爽喝「星巴克買一送一」外送優惠不用跑出門排隊！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），換算最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，巧克力控一定要試試看。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。歐客佬咖啡即日起至11月17日，精品掛耳咖啡、精品/農場咖啡豆「買一包送一包」，精品咖啡系列杯飲也「買一送一」！提醒大家，贈品僅限同價位、同品項；不可寄豆或寄杯；販售品項依門市現場為準；優惠不併用。