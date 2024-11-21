喜歡出國的朋友，趁台灣虎航（6757）抽籤前，快收信簽到參加會員一日限定隱藏優惠，今（21）日10:00開搶「便宜機票520元」起飛日韓，尊榮虎、菁英虎都有折扣，現在從官網、或手機APP都還看不到的優惠，幫大家整理好航線價格、購票連結一次看。
📌台灣虎航：尊榮虎「520元起」便宜機票！菁英虎「760元起」划算出國
台灣虎航今一日快閃tigerclub會員限定隱藏優惠，特惠日期：2024年11月21日10:00 – 23:59，旅遊期間：2024年11月21日 – 2024年12月31日。
◾️優惠航線（價格皆為單程未稅 ）：
「台北 / 高雄－澳門」尊榮虎520元、菁英虎760元
「高雄－金浦 / 大阪」尊榮虎1,120元、菁英虎1,320元
「台北－濟州 / 仁川 / 釜山 / 沖繩 / 峴港」尊榮虎1,120元、菁英虎1,320元
◾️購票連結：
「尊榮虎」專屬購票網址
「菁英虎」專屬購票網址
📌越捷航空：黑五優惠開搶「0元機票」
2024黑五購物節超狂優惠！越捷航空11月27日起連續3天，開搶「機票0元」起（不含稅費），送百萬張永續「Eco」優惠票，台北、台中、高雄飛富國島、胡志明市、河內，台南飛胡志明市都有優惠。
黑五機票限時優惠自2024年11月27日至11月29日止，旅客可透過越捷官網www.vietjetair.com、官方APP進行預訂；適用於2025年1月1日至5月22日（依優惠條款適用）越捷航空全航線航班。台北、台中、高雄飛富國島、胡志明市、河內，台南飛胡志明市都有優惠；尤其越捷航空目前經營9條連接台灣與越南主要城市及旅遊熱點的航線。
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台灣虎航今一日快閃tigerclub會員限定隱藏優惠，特惠日期：2024年11月21日10:00 – 23:59，旅遊期間：2024年11月21日 – 2024年12月31日。
◾️優惠航線（價格皆為單程未稅 ）：
「台北 / 高雄－澳門」尊榮虎520元、菁英虎760元
「高雄－金浦 / 大阪」尊榮虎1,120元、菁英虎1,320元
「台北－濟州 / 仁川 / 釜山 / 沖繩 / 峴港」尊榮虎1,120元、菁英虎1,320元
◾️購票連結：
「尊榮虎」專屬購票網址
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📌越捷航空：黑五優惠開搶「0元機票」
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黑五機票限時優惠自2024年11月27日至11月29日止，旅客可透過越捷官網www.vietjetair.com、官方APP進行預訂；適用於2025年1月1日至5月22日（依優惠條款適用）越捷航空全航線航班。台北、台中、高雄飛富國島、胡志明市、河內，台南飛胡志明市都有優惠；尤其越捷航空目前經營9條連接台灣與越南主要城市及旅遊熱點的航線。