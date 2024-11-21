2025年台灣將有3大危機？命理界包租公詹惟中日前示警，台灣在2025年有3大危機，包含水的災難、夜間災難，還有房地產會跌，當中水的災難可能是大地震引發，而他原本手上有8間房都有獲利，但目前已經賣到剩5間，化整為零。
詹惟中在《新聞挖挖哇！》節目中表示，他在2014年已預言2015年會發生船難、房市動盪及大颱風，確實2015年加拿大、泰國、中國長江號、越南難民船，全球都在翻船，而「10年一個天干」，代表一次循環，因此2025年會重複2015年發生的事。
他說明，2025年為「太陰」，代表月亮被遮蔽，隱含著夜間災難、水的災難和房市低迷等危機。詹惟中提醒大家要盡量避免夜行，至於水的災難，雖然現在防洪水壩都做得很好，可能會是大地震引發水的災難，直言：「我認為新的一年重大的地震會帶來災難。」
第三個大的危機則是房價會跌，詹惟中指出，從許多建商口中得知房價已達頂峰，他認為若能適度下跌反而是好事，讓沒有足夠資金購屋的民眾有機會在低點買進，對此不用過度悲觀。
詹惟中分享，自己先前正是在房市低迷時購入房產，原本手上8間房產，「化整為零」賣掉3間小宅，目前剩5間房，笑說自己真正賺錢的管道是房地產投資，而非算命看風水。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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他說明，2025年為「太陰」，代表月亮被遮蔽，隱含著夜間災難、水的災難和房市低迷等危機。詹惟中提醒大家要盡量避免夜行，至於水的災難，雖然現在防洪水壩都做得很好，可能會是大地震引發水的災難，直言：「我認為新的一年重大的地震會帶來災難。」
第三個大的危機則是房價會跌，詹惟中指出，從許多建商口中得知房價已達頂峰，他認為若能適度下跌反而是好事，讓沒有足夠資金購屋的民眾有機會在低點買進，對此不用過度悲觀。
詹惟中分享，自己先前正是在房市低迷時購入房產，原本手上8間房產，「化整為零」賣掉3間小宅，目前剩5間房，笑說自己真正賺錢的管道是房地產投資，而非算命看風水。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。