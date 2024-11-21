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▲房貸之亂爆發後，PRO360達人網裝修量明顯攀升，其中又以浴廁占最大宗。（圖／PRO360達人網提供）

▲裝修蟑螂猖獗，尋找裝修業者時，要留意公司是否有登記、合約細節、簽約人等資料。（圖／PRO360達人網提供）

房貸之亂未解，全台掀起裝修風！除了「全屋裝修」之外，最多人指定的就是「浴廁翻新」。專家指出，台灣高齡化，浴廁急需改造，另外，地震也多，還有漏水問題，浴廁自然成為裝修指定度最高的區域之一。接案平台PRO360達人網統計平台裝修案量，今年7-10月裝修相關案件較去年同期增6%，今年設計案量中「全屋裝修」仍為最大宗，達60.8%，其次「浴廁翻新」20.7%，也有7.1%的人單純做「廚房整修」。PRO360達人網董事長李倫家表示，目前政府限貸令對換屋族帶來較多的困擾，不僅擔心貸款成數不足，就算配合銀行簽了切結書，若無法在一年內把第一屋賣出，還要被銀行追討多貸款的成數。不少人乾脆延緩或放棄換屋計畫，所以為添購新屋而規劃的全屋裝修，占比也有逐月減少；另外一方面，因屋況老舊想換屋的民眾則改為「以裝修取代換屋」，省去換屋申請貸款的麻煩。室內設計師吳宜哲表示，許多超過20年以上的房屋常發生漏水壁癌等問題，尤其以浴廁最常有管線漏水的問題，因此局部裝修案也以浴廁翻新最多，除了更換管線外，也會換浴缸或是改採乾濕分離設計，依目前工料雙漲之下，一間小浴廁的基本翻修至少要20萬以上，不過比起換房子還是省很多。李倫家表示，接近年底，也是裝修和清潔旺季，建議民眾提早規劃，另外，他也提醒，近年「裝修詐騙」橫行，選擇設計公司也要多打聽口碑，除了查看營業登記、過去作品集外，簽約前也要留意簽約人是否就是公司負責人或現職員工，合約細節上「材料、數量、品牌」等，也都要能對上，切忌急躁或便宜行事，影響自身權益。