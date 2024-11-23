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▲江柏樂指出，曾有客戶讓黃金蝙蝠在家中居住，以為是風水好，其實是帶來疾病的根源。（示意圖／黃金蝙蝠生態館提供）

舊時王堂前燕，飛入尋常百姓家！唐代劉禹錫的《烏衣巷》是不少人都知道的詩，但如果鳥類在家中築巢，真的是好事嗎？風水師江柏樂則指出，「鳥類到家中築巢，風水上屬於八大病體，科學上也有傳染病，以各種角度來說，鳥類至家中築巢，就應該清理趕走，不要為自己的懶惰找藉口。」風水學中的八大病體，是指家中對應八大方位如果有不潔或煞，就會導致心肝脾肺腎等部位發生不同的疾病，如西北方沖煞頭部；北方沖煞男人腎臟、女人子宮，西南方沖煞腸胃；西方沖煞肺部器官、乳房等。江柏樂分享過去經驗，「我曾經有一位客戶，提及家中有祖先早夭，似乎因此導致家運不順，家中有人常常生病，到了現場才發現，他家裡有一處角落，一看就知道很久沒打掃，而且竟然有野生的黃金蝙蝠住在那邊，客戶還用諧音問我『黃金』在家裡不好嗎？一整個無稽之談，我叫他快點清一清把牠趕走了！」他進一步說明，坊間有傳言「家中有鳥類築巢、蜂窩、蝙蝠是風水好！」事實上是因為動物會選擇相對安全的地方築巢、落腳，也就是家中不常整理打掃、堆積物品過多的地方，那代表就是太懶惰，沒有經常打掃，鳥類才會來，跟風水好一點關係都沒有。江柏樂表示，科學上，鳥類、蝙蝠身上有禽蟎等寄生蟲，糞便還藏有各種細菌，近年還流行禽流感等病毒，蜂窩更不用講，家中有蜂窩，被叮到嚴重還有可能致命，這是正常人都該有的常識。他建議，如果發現家中陽台有鳥類等生物築巢，就快點清理，如果遇到保育類，自行處理怕惹麻煩，就通知動保處協助，才不會導致家人生病，更不要用「是風水好」當理由，幫自己的懶惰找藉口！