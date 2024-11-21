我是廣告 請繼續往下閱讀

▲住展10月風向球，指標建案平均來客組數每週不到20組，超過1/3的新案成交數掛蛋。（圖／住展雜誌提供）

房市冷了，買氣慘比疫情三級警戒！住展雜誌今（21）公布「10月住展風向球」，六大構成項目呈現「一升、一平、四降」，新成屋戶數、待售建案個數、來客組數、成交組數都衰退了。專家直指，桃園市中壢區、大園區、龜山區投資氛圍重，買氣遭抑制，面臨市場反撲，房價議價幅度將有擴大的可能。住展雜誌發言人陳炳辰指出，10月追蹤指標建案平均來客組數每週不到20組，平均成交組數每週只有1組，前次看到如此慘況竟為2021年疫情三級警戒，超過1/3的新案成交數掛蛋。陳炳辰指出，購屋量能巨幅震盪，待售建案數自然無法順利去化，10月為937 案，是今年3月以來首次見到案數不減反增，尤其新竹地區、桃園市皆雙位數走升，新竹縣市的蛋白區價格偏離行情終遭檢討，而桃園市中壢區、大園區、龜山區則因投資氛圍重，買氣遭抑制，面臨市場反撲，衝擊難免。供給方面，新成屋案10月僅推76戶，比前月大減200多戶，為去年3月後新低。而預售推案量10月高達1200多億元，較上月增60多億元，破百億大案包含台北市大安區「吾雙」、新北市淡水區「新海城」、桃園市桃園區「悦讀伊頓」。陳炳辰直言，928檔期已規劃案不易急踩煞車，只得強渡關山。議價率連續8個月都在一成以內，市場對於降價期望落空，不過陳炳辰觀察發現，新北市與桃園市的議價空間逐步拉大，雖有台北市的比價與外溢買盤激勵房價，但熊市現況讓買方不再隨建商開價起舞，回歸在地認知水位，即便建案未傳開價下調，買盤卻持續修正出手價碼，議價幅度將有擴大的可能。陳炳辰分析，目前年底推案看來已舉白旗，超過50億元指標案只有9案，僅1案破百億元，只聞樓梯響，不見人下來的大案應都加入延推行列，包括台北市中正區、南港區、大同區，新北市三重區、中和區，以及桃園市中壢區、新竹市東區等地，若再加計其他小案，北台灣延推量恐上看兩千億元。而明年又遇美國新總統影響全球政經，陳炳辰認為，今年的房市黑暗期亦未見重見天日條件，小龍年延續大龍年衰尾窘況，保守推估得到明年下半年局勢較為明朗。