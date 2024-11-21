近期高雄正妹王姓女子與葉姓男閨蜜去泰國即失蹤，全案疑點重重，例如葉男與王女一起出發，但兩人都沒帶手提行李箱，如果只是單純旅遊應會至少帶簡便行囊；推測是誤信他人讒言想去緬甸當荷官，不過相關說法都仍需再查證。
目前王女已失聯超過一週，親友陸續收到勒索贖金簡訊，而有逃出生天的豬仔表示有看到王女和葉男，兩人一起待在園區，感情依舊很好，如果王女只是單純被騙來，應該會對葉男心生怨懟。
根據台灣媒體引述消息，一名豬仔A男說有看到王女和葉男，透露同樣被騙進泰昌園區的王姓正妹以及她的「男閨蜜」葉男，兩人代號分別是KK、CC。A男表示，雖然沒有跟2人深入交談過，但2人是一起來的，感情很好，每天幾乎都膩在一起。
據悉，葉男和王女是國中同學，兩人有多年交情，雖然王女有男友，但仍時常與男閨蜜往來，而葉男的暱稱「Adju阿嘟」一詞源自排灣語，用來形容姊妹或是閨密、摯友；後來則被廣泛用於稱呼「第三性」。
一開始王女去泰國的原因被外界認為是去旅遊，結果被擄到緬甸當豬仔，不過從監視器畫面和線索推測，兩人可能都清楚出國原因。葉男出國前有跟親友道別，說要「出國工作」，因此兩人前往泰國的原因，恐怕並非單純去旅遊，目前警方已往人口販運方向調查。
自從緬甸詐騙園區猖獗，許多華人都被騙去緬甸或柬埔寨。例如去年發生靜宜大學女學生因男生而獨自搭機去緬甸，還說：「男友不走我不走！」；國外也有一名擁有百萬名粉絲的中國網紅被閨蜜騙到菲律賓旅遊，然後就到柬埔寨被控制，下場都不太樂觀。
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根據台灣媒體引述消息，一名豬仔A男說有看到王女和葉男，透露同樣被騙進泰昌園區的王姓正妹以及她的「男閨蜜」葉男，兩人代號分別是KK、CC。A男表示，雖然沒有跟2人深入交談過，但2人是一起來的，感情很好，每天幾乎都膩在一起。
據悉，葉男和王女是國中同學，兩人有多年交情，雖然王女有男友，但仍時常與男閨蜜往來，而葉男的暱稱「Adju阿嘟」一詞源自排灣語，用來形容姊妹或是閨密、摯友；後來則被廣泛用於稱呼「第三性」。
一開始王女去泰國的原因被外界認為是去旅遊，結果被擄到緬甸當豬仔，不過從監視器畫面和線索推測，兩人可能都清楚出國原因。葉男出國前有跟親友道別，說要「出國工作」，因此兩人前往泰國的原因，恐怕並非單純去旅遊，目前警方已往人口販運方向調查。
自從緬甸詐騙園區猖獗，許多華人都被騙去緬甸或柬埔寨。例如去年發生靜宜大學女學生因男生而獨自搭機去緬甸，還說：「男友不走我不走！」；國外也有一名擁有百萬名粉絲的中國網紅被閨蜜騙到菲律賓旅遊，然後就到柬埔寨被控制，下場都不太樂觀。