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▲雅典娜和閨蜜李怡霏母女的合照。（圖／翻攝自微博）

▲近期傳出有人在柬埔寨看到她，並放上相關照片和影片佐證。（圖／翻攝自小紅書）

▲很多網友在下方評論，表示都看過她。（圖／翻攝自小紅書）

近期一名高雄正妹被閨蜜騙去緬甸，其實這已不是首次有人被閨蜜或好友賣掉，坐擁百萬名粉絲的中國網紅「雅典娜liya」被閨蜜母女騙去菲律賓並被賣掉，家屬甚至支付贖金仍等不到閨女回來，一年後有眾多人發文指出她人在柬埔寨，疑似被詐騙集團控制。「雅典娜liya」平時活躍於中國社群平台如小紅書或微博，經常積極更新動向，但從2023年4月開始逐漸失去蹤跡，綜合外國報導指出，有微信對話流出，雅典娜原本去年4月要陪一名李姓閨密到菲律賓散心，該閨密名叫李怡霏，同樣是一名網紅。在出發當天，閨密李怡霏對雅典娜表示家中臨時有事無法出國，雅典娜便獨自搭上飛機前往菲律賓。沒想到雅典娜一到達菲律賓，旋即音訊全無，僅有小紅書在6月更新兩則貼文，之後手機一直都是關機狀況，更傳出家屬已付了約80萬人民幣（約等同於新台幣355萬元）贖金。當時此案震驚外界，然而緬甸和菲律賓警方都沒有救出她。事後過了一年，許多人早已忘記此事，不過近期傳出有人在柬埔寨看到她，並放上相關照片和影片佐證，指「雅典娜liya」被賣去柬埔寨後，接受了臉蛋和身體的微整形手術，變成柬埔寨金貝娛樂場所的66號小姐，該貼文一出，很多網友在下方評論，表示都看過她。有網友評論，雖然很慶幸她還活著，但金貝在當地是有名的一條龍服務場所，並稱「她這下怕被控制了，成為了老闆的搖錢樹」。