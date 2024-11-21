我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北士林萬麗酒店的士林廚房，12月開始將從半自助式變成全自助式。（圖／翻攝士林萬麗臉書）

▲狂賀世界棒球12強賽中華隊晉升四強，台北六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日餐廳」，即日起至11月22日推出平日午、晚餐加碼，現場喊出應援口號「就一起！」，享每位只要917元優惠價並免一成服務費。（圖／六福萬怡提供）

台北士林萬麗酒店館內的吃到飽餐廳「士林廚房」，因為有鱈場蟹吃到飽活動，讓它這幾個月成為一位難求的餐廳，原本飯店預計鱈場蟹將只供應到11月底，業者也回應《NOWnews今日新聞》記者詢問，確認鱈場蟹吃到飽活動的確將延長到12月26日，每周三、四晚餐供應。士林廚房是台北士林萬麗酒店館內的半自助式吃到飽餐廳，每人餐價是以點用的主菜來定價，價格1680元+10%起至5960元+10%，主菜之外，餐檯上的生菜沙拉、熟食、飲料等都可無限取用，若想省錢，也可選擇無主菜的純自助吧方案，每人1280元+10%。士林廚房將於12月開始改成全自助餐形式，價格也調整成1580元+10%起至1680元+10%，原本台北士林萬麗酒店也決定12月將把原本受到歡迎的「鱈場蟹吃到飽」暫停，但是後來卻被眼尖網友們發現，但是需提醒的是，士林廚房不論是「鱈場蟹吃到飽」或是「日本和牛吃到飽」活動的日子裡，座位目前都已被訂光，想吃的民眾目前只能打電話等待候補。另外，台北六福萬怡酒店的「敘日餐廳」，則是推出快閃優惠活動，即日起至明（22）日祭出平日午、晚餐加碼活動，於此期間訂位用餐，告知使用「歡慶中華隊進軍東京」並現場喊出應援口號「就一起！」，即享每位成人917元餐飲優惠與免一成服務費，最低約56折即可暢吃平日晚餐Buffet。若三人同行再贈燒酒，六人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶，活動每餐期限量30位。