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▲江柏樂表示，「攔腰煞」會造成採光、震動、噪音、空汙等問題，風水能破解的方式相當有限。（示意圖／取自photoAC）

▲陳傑鳴表示，「攔腰煞」正沖的房子，通常會低同棟房價1~2成，是投資兼自用選項之一。（圖／家庭消費中心攝）

捷運宅到底能不能買？有民眾表示，捷運宅到站就到家，且增值潛力巨大，由於是爸媽出頭期款，諮詢意見時卻被一句「攔腰煞」拒絕了，結果這幾年捷運宅漲最兇，實在無奈。風水師江柏樂表示，「如果捷運宅正沖橋墩，就屬於現代風水絕地之一，雖有破解之法，但也難以完善。」風水學上，「攔腰煞」又稱「環刀煞」，一般指橋墩附近的房子，尤其以3、4樓正對橋墩最為嚴重，而近年隨捷運宅興起，如果是高架軌道，也屬於典型「攔腰煞」的一種；「攔腰煞」依照方位不同，對於錢財會有損傷，以及腳筋骨、肝肺、心臟、心血管、腎臟、子宮皆有不同影響。江柏樂表示，科學風水上，「攔腰煞」有影響採光、震動、噪音、空汙等問題，而且，如果是正沖樓層，也就是最鄰近的2~5樓，客戶即使加裝了氣密窗，但只有家中一段時間不清潔，就會很明顯的積上一層灰，代表空氣汙染的問題，不是氣密窗可以解決。他進一步指出，風水上不是沒有「攔腰煞」的破煞之法，可使用「八卦桃木獅咬劍」正對沖煞方位化解，或者在沖煞方位種植福木，也可反射化解，但現實而言，無形的煞破了，有形的煞(上述噪音、震動、空汙等狀況)卻還在，效果相當有限。屋比房屋總監陳傑鳴表示，科學上「攔腰煞」就是面高架橋、捷運等房子，由於有通風、採光、噪音、震動、空氣汙染等問題，往往不受購屋族青睞，即使加裝氣密窗，實務經驗上，效果也相當有限，價格通常低於其他樓層1~2成不等。從居住角度而言，一般不建議購買，但由於價格相對低廉，還是有不少首購族選擇，不少購買捷運沿線的購屋族，由於初期入手相對低價，在房價上揚後，脫手大賺一筆錢，成功換屋，所以倘若真夠便宜，忍受力又超乎常人，確實可以考慮作為投資兼自用的選項之一。