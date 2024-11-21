我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對職場霸凌，身上財富的多寡，往往是對抗的底氣，擔心失業的人，往往不敢多吭一聲。（示意圖／記者顏真真攝）

▲擁房者若無貸款，就是真正的中產階級，至於背負貸款者，若沒有做好理財規劃，其實相當脆弱。（示意圖／NOWnews資料照）

▲章定煊指出，新青安在前陣子掀起全民瘋買房風潮，許多房市小白急於進場，隱藏了不少潛在風險。（圖／帥過頭提供）

近期職場霸凌狀況頻傳，有民眾問「買房子能否抗霸凌」？景文科技大學財金系副教授章定煊接收《NOWnews》專訪表示，「其實霸凌是生命中的挫折之一，至於有沒有買房子，其實還是在於規劃上有沒有得宜，如有些大學教授、老師，不小心失業了，因為有房貸、車貸就直接變成社會底層。有房族表面都是資產階級，事實上，也分兩種人，一種是無貸一身輕，即使面對人生意外，經濟上仍足以負擔；另一種則是背負著房貸，甚至還有信貸、車貸，一旦面臨失業或人生意外困境，資金斷鏈，立刻跌入社會底層。章定煊表示，每個人生命都會遇到挫折，也許會失業，也許會生病，面對職場霸凌，則是在「有可能失業」或「要尊嚴」中二選一，但工作卻又是固定現金流，是否能主動中斷？手握財富的多寡，就會成為最關鍵的底氣。簡而言之，今天有房貸、車貸，存款或股票等資產又相對不足的人，遇到職場霸凌，基本上大多不敢多吭一聲，原因就是台灣職場在霸凌的處置上，經常官官相護，勇於面對霸凌，換來的結果就有可能是失業，所以平日的財務規劃其實也相對重要。在無殼族眼裡，有房有車就是中產階級，事實上，有房有車也有兩種人，一種叫做真正的資產階級，沒有房貸、車貸問題，或許是家裡有錢，又或者自己很會賺，即使只有一間房子，只要沒有貸款，即使主動離職或被迫離職，都能撐很久，台灣現在許多老人家就是這樣，有房子、現金不多，但省吃儉用仍可以活到自然離世。另一種中產階級相當脆弱，表面有房有車，卻都有貸款，甚至還有信貸，一旦失業，瞬間就會掉入社會底層，車子、房子被法拍，信貸還不出來信用破產，這也是資產規劃的重要性，至少要有一筆應急金，可以面對6~12個月無薪生活。章定煊指出，當全民投入買房子這件事，不管房貸負擔率高低，就很容易造成極高的社會風險，只要房市、經濟翻轉，失業率攀升，就會導致大量中產階級瞬間變成社會底層，日本就曾發生過，而中國則是進行式。目前台灣暫時還沒發生，但新青安貸推出後，不少房市小白急於進場，房價推升至歷史高點，卻忘記了，對於負擔輕鬆或現金購屋的人，房地產確實可以增加財務韌性，但如果樣樣需要貸款，一旦遇到意外，就會變成不可承受的痛，一個打擊就讓你陷入貧窮階級。他說，「這也是我不斷向政府呼籲房價不可過高的原因！」畢竟大多中產階級只要一次跌倒，就很難再站起來，後續衍生的就是社會問題，建議政府還是應該苦民所苦，切莫裝聾作啞，一旦社會動盪，即使是自身財富仍維持著，生活品質勢必隨之下滑。