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▲江柏樂指出，神明廳與房間相連，容易造成夫妻、情侶感情不睦，單人居住也會影響運勢。（示意圖／取自 PhotoAC ）

▲江柏樂表示，如果格局難以更改，可作為嬰兒房或長輩房，又或者以紅丹色油漆破解。（示意圖／翻攝Pexels）

房價居高不下，不少人購屋時難以兼顧風水格局，不過，風水師江柏樂就提醒，「現在房子越蓋小，不少人神明廳後方就是臥室，這樣的格局在風水學上是一大禁忌，最好還是不要這樣規劃，否則你在臥室做甚麼，包括『性事』都會被看光光。」台灣長輩重視風水，有一說是「神明廳、祖先廳」不可與房間相連，睡在裡面的人，容易受到神明、祖先的磁場影響，還有一說是會產生靈媒體質，導致人生命運變化多端。江柏樂表示，風水及台灣信仰上，「神明廳、祖先廳」與房間相連，最直接的，就是對於神明、祖先來說，祂們隨時可以看到臥室中的人在做什麼，若以夫妻或年輕男女而言，勢必會有「性」事，都會被看見。他指出，上述行為，對於神明或祖先都是屬於大不敬行為，若是夫妻、情侶共住，就容易吵架、感情不睦，嚴重者甚至導致離婚；若是單人居住，也會影響運勢、精神、健康等，倘若交男女朋友，也會有容易「真心換絕情」的問題發生。江柏樂說，如果格局上難以更改，建議可讓7、80歲或20歲以下小孩居住，因為年長的長輩已經不太會有性事的問題，20歲以下小孩則多數還未成家或交往男女朋友，另外，若是做為嬰兒房使用，也算是可將就的方式。倘若就是必須作為成人房，則建議將氣場阻絕，可以神明廳、祖先廳後方的牆上塗上紅丹色油漆，或者以紅紙貼滿牆面，再做個衣櫃，徹底隔開氣場。最後他建議，最好還是在規劃時，就避開這樣的配置，神明廳、祖先廳最好還在家中客廳，並且面向陽光之處才是最好的選擇。