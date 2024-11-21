我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中「不二糕餅」宣布2025蛋黃酥調整價格，「每顆貴10元」。（圖／翻攝自不二糕餅FB）

▲受封「史上最難搶」的「陳耀訓・麵包埠」蛋黃酥，目前紅土蛋黃酥「一顆漲至112元」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲法朋蛋黃酥目前「一顆漲至約108元」。（圖／法朋烘焙甜點坊提供）

漲聲響起！國人最愛的三大蛋黃酥紛紛宣佈漲價、全都變貴了，台中知名品牌「不二糕餅」跟進宣布調整價格，明年元旦起「蛋黃酥每顆貴10元」、一顆要價約63元；而「陳耀訓・麵包埠」的蛋黃酥已從「每顆98元漲至112.5元」，「法朋烘焙甜點坊」今年經典蛋黃酥則是「每顆102.2元漲至108.8元」，最新價格、禮盒規格一次整理。台中知名品牌「不二糕餅」今於粉專發布台中「不二糕餅」2025年蛋黃酥6入一盒從320元漲至380元、12入蛋黃酥現在則要760元，換算下來一顆要價約63.33元，相當於「蛋黃酥每顆貴了10元」。陳耀訓蛋黃酥標榜嚴選紅土醃製22天以上的鹹蛋黃，搭配丹麥冠軍奶油Lurpak；透過自製無水奶油技法烘焙酥脆外皮、再搭配減糖豆沙餡打造而成。官方透露，過往有不少消費者反應，家庭人口少，10入蛋黃酥的數量有點多，考量消費者仍有送禮需求，決定將2025農曆新年紅土蛋黃酥每盒10入調整為8入，而價格則為900元、一顆約112.5元，調整價格以反應原物料成本的飛漲。對比過往10入980元、一顆98元，每顆將近貴了14.5元。◾️法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie今年由於原物料成本皆上漲，「經典蛋黃酥禮盒9入」由920元漲至980元，相當於單價從一顆102.2元漲至108.8元，每顆貴了6元左右。◾️