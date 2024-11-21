2024第三屆世界棒球12強，中華隊預賽４勝1負打進東京的超級循環賽，創隊史最佳紀錄，今日複賽首戰以0：2惜敗委內瑞拉，明（22）日11點將出戰美國，對中華隊較有利的是，美國今晚18點對日本，隔天馬上「晚接午」賽程，球員恐較疲憊。
美國本屆陣容宛如小聯盟明星隊，陣中擁有4名大聯盟百大新秀，還有44歲老鬼左投Rich Hill坐鎮，實力驚人。《NOWnews》為讀者整理美國隊伍「實力、重點球員、國際賽成績、本屆陣容」，好在比賽前一次性初步了解這支球隊。
🟡2024世界棒球12強「中華隊超級循環賽賽程」
⚾️11/21 11:00 中華 0：2 委內瑞拉（東京巨蛋）
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）
🟡美國實力如何？
美國隊前兩屆分別收亞軍、殿軍，本屆依舊人才濟濟，匯集多名職棒百大新秀，搭配擁有大聯盟經驗的老將，被看好擁有奪冠實力，尤其打線前兩棒和中心打者相當可怕。
打線方面：
第一棒：24歲Chandler Simpson
被日本媒體封為「神之腳」的Simpson，本季在小聯盟的110場比賽中完成104次盜壘，速度驚人。此外，本屆預賽中，他的打擊率高達5成5，並在對墨西哥的比賽中成功盜壘3次，目前累積6盜。
第二棒：23歲Matt Shaw
Shaw是小熊頭號新秀、在大聯盟新秀榜上排名第22，預賽5戰在19打數中繳出11安、2轟、12分打點，打擊率高達5成79，展現出強大的進攻能力。
第四棒：26歲Ryan Ward
Ward是道奇隊3A全壘打王，本季繳出33支全壘打。12強預賽5戰，繳出4轟，貢獻10分打點僅次Shaw，打擊率3成33，火力同樣相當兇猛。
投手方面：
以44歲的Hill為核心，這位有20年大聯盟經驗的老鬼左投，生涯累積90勝。不過美國先發投手普遍投4局以下便退場，更多倚賴牛棚。此外，還有本季在守護者隊曾升上大聯盟的左投Anthony Gose，以及台灣球迷比較熟悉的前樂天洋投狂威（Dylan Covey），牛棚戰力穩定，5場失分都沒差過3分。
🟡美國在國際賽有何代表性成績？
第四屆2017年WBC經典賽，美國首次奪冠，最後四強接連擊敗日本和波多黎各，第五屆延至2023年才舉行的經典賽，美國再次闖入決賽，最終以2：3敗給日本收下亞軍。2020年東京奧運，美國再次不敵日本，以0：2收下銀牌，但仍展現強大的國際競爭力。
🟡本屆美國陣容
⚾ 投手：
Dan Altavilla：皇家
Eric Adler：白襪2A
Sam Benschoter：紅人3A
Cam Vieaux：墨西哥聯盟
Zac Grotz：墨西哥聯盟
Anthony Gose：守護者
Rich Hill：紅襪
Casey Lawrence：水手3A
Antonio Menendez：光芒2A
Zane Mills：紅雀2A
Spencer Patton：墨西哥聯盟
Austin Drury：墨西哥聯盟
Darrel Thompson：釀酒人3A
Touki Toussaint ：白襪
Austin Vernon：光芒2A
⚾ 捕手：
Drake Baldwin：勇士3A
Willie Maclver：洛磯3A
Chris Okey：道奇3A
⚾ 內野手：
Tim Elko：白襪3A
Termarr Johnson：海盜2A
Cam Devanney：皇家3A
Luke Ritter：大都會3A
Ryan Ward：道奇3A
Carson Williams：光芒2A
Matt Shaw：小熊
⚾ 外野手：
Chandler Simpson：光芒2A
Justin Crawford：費城人3A
Colby Thomas：運動家3Ａ
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
中華隊：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗
🟡2024世界棒球12強中華隊名單
📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71
📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90
📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98
🟡2024世界棒球12強轉播
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📍世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台連結點我、Hami Video怎麼看連結點我
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🟡2024世界棒球12強「中華隊超級循環賽賽程」
⚾️11/21 11:00 中華 0：2 委內瑞拉（東京巨蛋）
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）
🟡美國實力如何？
美國隊前兩屆分別收亞軍、殿軍，本屆依舊人才濟濟，匯集多名職棒百大新秀，搭配擁有大聯盟經驗的老將，被看好擁有奪冠實力，尤其打線前兩棒和中心打者相當可怕。
打線方面：
第一棒：24歲Chandler Simpson
被日本媒體封為「神之腳」的Simpson，本季在小聯盟的110場比賽中完成104次盜壘，速度驚人。此外，本屆預賽中，他的打擊率高達5成5，並在對墨西哥的比賽中成功盜壘3次，目前累積6盜。
第二棒：23歲Matt Shaw
Shaw是小熊頭號新秀、在大聯盟新秀榜上排名第22，預賽5戰在19打數中繳出11安、2轟、12分打點，打擊率高達5成79，展現出強大的進攻能力。
第四棒：26歲Ryan Ward
Ward是道奇隊3A全壘打王，本季繳出33支全壘打。12強預賽5戰，繳出4轟，貢獻10分打點僅次Shaw，打擊率3成33，火力同樣相當兇猛。
投手方面：
以44歲的Hill為核心，這位有20年大聯盟經驗的老鬼左投，生涯累積90勝。不過美國先發投手普遍投4局以下便退場，更多倚賴牛棚。此外，還有本季在守護者隊曾升上大聯盟的左投Anthony Gose，以及台灣球迷比較熟悉的前樂天洋投狂威（Dylan Covey），牛棚戰力穩定，5場失分都沒差過3分。
🟡美國在國際賽有何代表性成績？
第四屆2017年WBC經典賽，美國首次奪冠，最後四強接連擊敗日本和波多黎各，第五屆延至2023年才舉行的經典賽，美國再次闖入決賽，最終以2：3敗給日本收下亞軍。2020年東京奧運，美國再次不敵日本，以0：2收下銀牌，但仍展現強大的國際競爭力。
🟡本屆美國陣容
⚾ 投手：
Dan Altavilla：皇家
Eric Adler：白襪2A
Sam Benschoter：紅人3A
Cam Vieaux：墨西哥聯盟
Zac Grotz：墨西哥聯盟
Anthony Gose：守護者
Rich Hill：紅襪
Casey Lawrence：水手3A
Antonio Menendez：光芒2A
Zane Mills：紅雀2A
Spencer Patton：墨西哥聯盟
Austin Drury：墨西哥聯盟
Darrel Thompson：釀酒人3A
Touki Toussaint ：白襪
Austin Vernon：光芒2A
⚾ 捕手：
Drake Baldwin：勇士3A
Willie Maclver：洛磯3A
Chris Okey：道奇3A
⚾ 內野手：
Tim Elko：白襪3A
Termarr Johnson：海盜2A
Cam Devanney：皇家3A
Luke Ritter：大都會3A
Ryan Ward：道奇3A
Carson Williams：光芒2A
Matt Shaw：小熊
⚾ 外野手：
Chandler Simpson：光芒2A
Justin Crawford：費城人3A
Colby Thomas：運動家3Ａ
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
中華隊：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗
🟡2024世界棒球12強中華隊名單
📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71
📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90
📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98
🟡2024世界棒球12強轉播
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📍世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台連結點我、Hami Video怎麼看連結點我
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