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▲美國隊外野手Chandler Simpson。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲美國隊內野手Matt Shaw。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲美國隊先發投手Rich Hill。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

2024第三屆世界棒球12強，中華隊預賽４勝1負打進東京的超級循環賽，創隊史最佳紀錄，今日複賽首戰以0：2惜敗委內瑞拉，明（22）日11點將出戰美國，對中華隊較有利的是，美國今晚18點對日本，隔天馬上「晚接午」賽程，球員恐較疲憊。美國本屆陣容宛如小聯盟明星隊，陣中擁有4名大聯盟百大新秀，還有44歲老鬼左投Rich Hill坐鎮，實力驚人。《NOWnews》為讀者整理美國隊伍「」，好在比賽前一次性初步了解這支球隊。⚾️11/21 11:00 中華 0：2 委內瑞拉（東京巨蛋）⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）美國隊前兩屆分別收亞軍、殿軍，本屆依舊人才濟濟，匯集多名職棒百大新秀，搭配擁有大聯盟經驗的老將，被看好擁有奪冠實力，尤其打線前兩棒和中心打者相當可怕。第一棒：24歲Chandler Simpson被日本媒體封為「神之腳」的Simpson，本季在小聯盟的110場比賽中完成104次盜壘，速度驚人。此外，本屆預賽中，他的打擊率高達5成5，並在對墨西哥的比賽中成功盜壘3次，目前累積6盜。第二棒：23歲Matt ShawShaw是小熊頭號新秀、在大聯盟新秀榜上排名第22，預賽5戰在19打數中繳出11安、2轟、12分打點，打擊率高達5成79，展現出強大的進攻能力。第四棒：26歲Ryan WardWard是道奇隊3A全壘打王，本季繳出33支全壘打。12強預賽5戰，繳出4轟，貢獻10分打點僅次Shaw，打擊率3成33，火力同樣相當兇猛。以44歲的Hill為核心，這位有20年大聯盟經驗的老鬼左投，生涯累積90勝。不過美國先發投手普遍投4局以下便退場，更多倚賴牛棚。此外，還有本季在守護者隊曾升上大聯盟的左投Anthony Gose，以及台灣球迷比較熟悉的前樂天洋投狂威（Dylan Covey），牛棚戰力穩定，5場失分都沒差過3分。第四屆2017年WBC經典賽，美國首次奪冠，最後四強接連擊敗日本和波多黎各，第五屆延至2023年才舉行的經典賽，美國再次闖入決賽，最終以2：3敗給日本收下亞軍。2020年東京奧運，美國再次不敵日本，以0：2收下銀牌，但仍展現強大的國際競爭力。Dan Altavilla：皇家Eric Adler：白襪2ASam Benschoter：紅人3ACam Vieaux：墨西哥聯盟Zac Grotz：墨西哥聯盟Anthony Gose：守護者Rich Hill：紅襪Casey Lawrence：水手3AAntonio Menendez：光芒2AZane Mills：紅雀2ASpencer Patton：墨西哥聯盟Austin Drury：墨西哥聯盟Darrel Thompson：釀酒人3ATouki Toussaint ：白襪Austin Vernon：光芒2ADrake Baldwin：勇士3AWillie Maclver：洛磯3AChris Okey：道奇3ATim Elko：白襪3ATermarr Johnson：海盜2ACam Devanney：皇家3ALuke Ritter：大都會3ARyan Ward：道奇3ACarson Williams：光芒2AMatt Shaw：小熊Chandler Simpson：光芒2AJustin Crawford：費城人3AColby Thomas：運動家3Ａ📍A組委內瑞拉：4勝1敗美國：3勝2敗巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）墨西哥：2勝３敗荷蘭：2勝3敗波多黎各：1勝4敗📍B組中華隊：4勝1敗日本：5勝0敗韓國：3勝2敗澳洲：1勝4敗古巴：1勝4敗多明尼加：1勝4敗📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98