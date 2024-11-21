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▲為中華隊加油！漢堡王「雙層小華堡買一送一」連吃2天。（圖／翻攝自漢堡王FB）

▲肯德基力挺12強棒球賽，先送最划算「買一送一」9款優惠碼，再加碼開吃「6炸雞＋6蛋撻」333元、咔啦雞腿堡「加10元多一顆」。（圖／肯德基提供）

為中華隊加油！12強超級循環賽晉級四強，繼續拚搏台灣棒球23年來最驕傲時刻，漢堡王推出「雙層小華堡買一送一」連續2天優惠，平均一顆漢堡50元吃兩片火烤牛肉；肯德基優惠也加碼，「6炸雞＋6蛋撻」333元、咔啦雞腿堡「加10元多一顆」一次整理。台灣前進四強，力拚世界棒壇霸主，漢堡王為中華隊加油，11月21日至11月22日連續2天，正餐販售時間至打烊前30分鐘，全門市及官網開吃「雙層小華堡買一送一」才100元！平均一顆漢堡50元，痛快吃個飽。提醒大家，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；不適用第三方外送平台、兒童樂園、機場及科技廠等店，詳情請洽門市。前進東京四強超級循環賽，肯德基優惠也加碼，即日起至11月30日，爽吃「6炸雞＋6蛋撻」333元、咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，優惠券一次看：◾️優惠碼：開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」優惠價333元，下殺48折◾️優惠碼：買咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，「咔啦雞腿堡 x 2」優惠價125元，超狂54折；換算下來，平均一顆咔啦雞腿堡只要63元，超划算。肯德基力挺中華隊開打「2024年世界棒球12強賽」，早就推出9款優惠碼爽吃炸雞蛋撻，即日起至11月24日，最便宜「」菜單一次整理，吃到月底順便省荷包。