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▲永和有地理位置優勢，且生活機能、交通成熟，是不少台北人輕移民首選，惟地狹人稠，為人詬病。（圖／中信房屋提供）

▲高雄新興、台中中區與永和同樣地狹人稠，莊思敏指出，其實這就是房價不敗保證。（圖／高市府經發局提供）

根據內政部資料，今年11月，夜間停留人口密集度最高的區域，第一名就是新北永和3.95萬人/km²，其次為新北蘆洲2.78萬人/km²、高雄新興2.73萬人/km²。研展室副理莊思敏指出，夜間停留人數通常可以反映出該區域的實際居住需求，夜間人口密度越高的區域，往往擁有更強的人口紅利，區域房市自然也會更具支撐力。據內政部資料，統計全台各縣市平日夜間人口密度，第一名為新北永和3.95萬人/km²，遙遙領先後面九名，其它九名依序為新北蘆洲、高雄新興、台中北區、新北三重、台北大安、新北板橋、台北中正、台中中區、新北中和，密度2.29~2.78萬人/km²。莊思敏表示，夜間人口數及密度，其實反映的除了是夜生活人口外，更直接的是實際居住人口，永和之所以遙遙領先，主要是因為處地理優勢，同樣是一橋之隔到台北市，但最接近中正區、大安區等，生活機能、人文水準遠高於三重、板橋、中和等區域，堪稱台北市民輕移民首選。不過，永和地狹人稠、人口密集度全台最高也為人詬病，不少台北市人無法習慣如此擁擠的狀態，購屋時會特地將永和排除，但人口多是缺點也是優點，房價必須依靠人口紅利支撐，單以房價來說，永和長年易漲難跌，甚至連帶鄰近的中和交叉生活圈也受惠。莊思敏特別指出，其實高雄新興、台中中區同樣有行政區狹小的特色，分別僅2、0.9km²，但也都是發展較早的精華地帶，如高雄擁六合夜市、新堀江、南華商圈等，台中中區也有台中火車站、中華路夜市等，且同樣都有捷運優勢。她說，近期房市降溫，若量縮情況持續，房市風險也將相應增加，但這些平日夜間人口密度較高的區域，通常都有穩定的居住人口，對當地的房市形成了強有力的支撐，在人口紅利的保護下，這些區域的房市更具穩定性，抗跌保值性更強。因此，對於有自住需求，又擔心房價下跌的民眾來說，不妨多考慮這些平日夜間人口密度較高的區域。