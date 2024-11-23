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▲鄭文在指出，如果用買賣替代贈與，並逐年贈與返還價金，可省下一筆不斐的稅金。（示意圖／pexels）

台灣高齡化，財產移轉成為許多人必須面對的課題，一個媽媽想將房子送給女兒，但要求女兒處理好房屋登記、贈與等相關費用，女兒尋求地政士協助，諮詢後發現「買比送」划算，中間相差25萬稅額，最後決定以買代送，合法節稅。財產傳承除了死後繼承外，亦有生前贈與的方式，不少長輩想要指定贈與給特定人，但台灣稅務複雜，一旦涉及贈與，就會有贈與稅，不動產還有土增稅等稅務，中華民國萬萬稅。母女兩人本來打算請地政士直接辦理過戶，土城正業地政士事務所所長鄭文在則提醒，一旦直接採取全棟贈與，不僅土增稅無法使用自用住宅優惠稅率，還會多一筆贈與稅，單以土增稅計算，就多出了25萬。鄭文在說明，依土稅法規定，贈與土增稅無法辦理自用住宅優惠，以母親的房子概算，持有時間逾20年，土地增值稅一般稅率約45萬，自用住宅優惠稅率約需要20萬，二者有25萬元的差額。鄭文在指出，其實只要用買賣替代贈與，土增稅就能採用自用住宅優惠稅率，經查，該筆土地及房屋公告現值為300萬，所以只要大於該價格，即可合法完成買賣，建議女兒以500萬向媽媽購買房子，並以當年贈與免稅額244萬免除其債務，等於只要向銀行貸款256萬就能完成買賣。至於媽媽擔心女兒還要扛上256萬的房貸，其實只要待明年新的244萬贈與免稅額到來，再贈與女兒244萬即可，剩餘的12萬女兒就當作孝順媽媽的花費即可，母女兩人都覺得這樣可以合法節省不少稅金，便欣然同意這樣做了！